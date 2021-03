OIT recibe con buenos ojos acompañar el diálogo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aceptó actuar con asesoría técnica y acompañamiento en el diálogo por la Caja de Seguro Social que en este momento se encuentra enfrascada en los lineamientos metodológicos, que se discuten sin la participación de varios sectores, entre ellos los trabajadores organizados en la Confederación Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).

Enrique Lau Cortés, director de la CSS Archivo | La Estrella de Panamá

Ayer dicha organización sindical sostuvo una reunión virtual con la directora de la OIT para América Central, Carmen Moreno y su equipo de trabajo, para explorar la posibilidad de proporcionar asesoría técnica y coordinar el diálogo.

El martes, los mismos actores de la OIT se entrevistaron con el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, con la misma intención. Este medio conoció que en esa reunión se conversó sobre la necesidad de elaborar un estudio actuarial completo que revele la situación financiera de la entidad y con una precisión que permita hacer proyecciones reales sobre las medidas paramétricas y la sostenibilidad de las mismas en el tiempo. Esta es una información fundamental para arrancar la discusión, por la que se debe partir. No obstante, hay zonas grises que no están disponibles, por ejemplo, los cuadros de cotizaciones que en algunos casos se encuentran completos y en otros, no están bien recogidos. Un estudio de esta naturaleza podría tener un valor de $50 mil o $60 mil, según la opinión de algunos consultados y el gobierno pudiera recurrir a la propia OIT o al Banco Interamericano de Desarrollo para su elaboración.

Este estudio permitirá conocer con precisión datos que en este momento no son fáciles de determinar, por ejemplo, el monto que adeudan los empresarios a la entidad, cuánto se evade, y la cantidad de empleadores que están atrasados en pagos, así como fórmulas para que el empleo informal se incorpore al renglón de cotizantes.

De acuerdo con Mario Sefas, quien participó en la reunión con la OIT en representación de Conato, próximamente se presentará una carta al presidente Laurentino Cortizo en la que se solicitará formalmente la inclusión de la OIT en el diálogo. Además, pedirán una recomposición de las fuerzas que integran el debate para que se limite la voz y el voto, porque “para qué tener un montón de gente que no tiene que ver con el tema; es la recomendación para poder destrabar la mesa”, manifestó Sefas.

En este sentido, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, que en estos momentos ocupa un papel secundario en el diálogo, adquirirá relevancia por su rol en la mediación entre empleadores y trabajadores.

La misma solicitud se realizará ante la plenaria del diálogo la próxima semana, y una vez se admita, entonces se realizará la coordinación para que se integren los especialistas.