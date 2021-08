Un incendio cerca de Jerusalén obliga a evacuar varias áreas residenciales

Miles de vecinos de varias comunidades residenciales israelíes cercanas a Jerusalén fueron evacuados hoy de sus casas debido a un gran incendio que se propagó rápidamente por zona forestal a causa de intensas ráfagas de viento, que provocó una densa capa de humo que cubrió el cielo de parte de la Ciudad Santa.

Los cuerpos de bomberos y una decena de aviones y helicópteros intentaron extinguir el avance del fuego -declarado esta tarde- con apoyo sobre terreno de la Policía y servicios sanitarios de emergencia.

A última hora de la tarde habían conseguido parar las llamas en varios puntos, pero el incendio no estaba totalmente controlado y se prevé que pueda expandirse por otras áreas y los bomberos planean seguir trabajando durante toda la noche.

El clima en la región sigue marcado por la sequedad y las altas temperaturas.

Aún no se concretó la extensión exacta de bosque quemada, pero la velocidad de propagación del fuego obligó a evacuar a residentes de comunidades como Ramat Raziel, Beit Meir, Ksalon o Givat Ye'arim, a pocos kilómetros de Jerusalén. Según el digital Times of Israel, no se pudo evitar que el fuego llegara a zona urbana y varias casas acabaron ardiendo.

Por la tarde, las autoridades habían ordenado al vecindario de estas áreas que se marchara de sus domicilios o cerrara sus ventanas y esperara a más instrucciones en caso de no poder irse.

En total, más de 10.000 personas fueron evacuadas de sus hogares, especificó un portavoz policial a la radio del Ejército. Según los bomberos, es el incendio más grande en el área de los últimos años.

Todavía se desconoce el origen del fuego, pero las autoridades barajan la posibilidad de que se originara de forma premeditada o fuera fruto de una negligencia humana, informó el Canal 13 de noticias.

Por ahora no se registraron heridos graves, aunque un bombero resultó herido mientras intentaba apagar las llamas y fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

A su vez, los servicios de emergencias atendieron a varias personas por inhalación de humo.

El fuego también forzó la evacuación de pacientes y personal sanitario de un hospital psiquiátrico.

El titular de Defensa, Beny Gantz, ordenó el despliegue de fuerzas de rescate, evacuación y extinción de incendios del Ejército israelí y el primer ministro, Naftali Benet, convocó una reunión de emergencia para evaluar la situación.

Según aseguró, todos los residentes de áreas urbanas que puedan verse en peligro por la expansión del fuego deberán ser evacuados.