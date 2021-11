El 55 % de peruanos rechaza la moción para destituir al presidente Castillo

El presidente de Perú, Pedro Castillo (c), en una fotografía de archivo.

El 55 % de los peruanos rechaza la moción presentada por la oposición en el Parlamento para destituir al presidente, Pedro Castillo, según una encuesta publicada este domingo.

El sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República reporta también que la vacancia (destitución) solicitada por un grupo de partidos opositores de derecha es apoyada por el 43 %, mientras que el 2 % es indiferente.

La mayor parte de los peruanos que respaldan la maniobra en el Congreso están en la capital Lima, donde la iniciativa para sacar a Castillo del poder cuenta con un apoyo del 54 % frente al 43 % que la rechaza.

Sin embargo, fuera de Lima, el 62 % rechaza la moción para vacar a Castillo y apenas el 36 % está a favor de que cese su mandato, que este domingo cumple cuatro meses.

La situación es muy similar a la votación que obtuvo Castillo cuando fue electo presidente, donde gozó de un amplio apoyo de las clases populares y de la población que no reside en Lima, pues la capital votó mayoritariamente en los comicios a favor de la derechista Keiko Fujimori.

El gobernante ganó las elecciones presidenciales por un ajustado margen de apenas 44.000 votos sobre Fujimori, lo que hizo que esta tratase de revertir el resultado con una denuncia de fraude sin pruebas fehacientes que lo acreditasen.

La moción de vacancia contra Castillo fue presentada formalmente esta semana en el Congreso con el apoyo de Fuerza Popular, el partido de Fujimori, y de otras formaciones como el ultraderechista Renovación Popular y el neoliberal Avanza País.

No obstante, de acuerdo a la misma encuesta, el 62 % de los peruanos piensa que Castillo no podrá terminar su mandato de cinco años, frente a un 31 % que cree que sí lo conseguirá y un 7 % que no expresa opinión.

Este mes hubo una importante escalada de la desaprobación hacia Castillo, que subió hasta el 65 %, 17 puntos más que en octubre, mientras que la aprobación cayó al 25 %, diez puntos menos que en el mes anterior.

El sondeo fue realizado entre el 22 y 25 de noviembre a 1.210 personas adultas de todas las regiones de Perú mediante entrevistas telefónicas, y cuenta con un margen de error del 2,8 % y un nivel de confianza del 95 %.