Pakistán evacúa a miles de personas ante las fuertes lluvias del monzón

Más de mil personas han muerto en los dos últimos meses en Pakistán por las fuertes lluvias monzónicas que afectan al país y que obligaron este sábado a las autoridades a evacuar a miles de personas este sábado por las peores inundaciones que sufre en el país en años.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán (NDMA) informó este sábado de la muerte de 1.033 personas desde el inicio de las lluvias el 14 de junio, 119 de ellas en las últimas 24 horas.

Las precipitaciones también han dejado 1.527 heridos en estos dos últimos meses, en los que han arrasado con 949.858 viviendas y han destruido casi 3.500 kilómetros de caminos, según la NDMA.

La intensidad de las lluvias provocó que el caudal del río Kabul, que atraviesa el noroeste del país, aumentara peligrosamente este sábado hasta poner en riesgo a varias localidades, por lo que las autoridades ordenaron la evacuación de miles de personas.

"Miles de personas han sido evacuadas a lo largo del día y se les ha dicho a miles que se marchen", dijo a Efe Muhammed Khan, administrador local de la oficina del Comisionado Adjunto en Nowshera, una de las localidades más afectadas en la provincia nororiental de Khyber Pakhtunkhwa.

Afirmó que el nivel de agua en el río Kabul superó los 250.000 pies cúbicos por segundo, lo que lo convirtió en una "inundación muy alta" por la cual se emitió una alerta en el área.

Además, se realizaron anuncios en los altavoces de las mezquitas y los equipos de patrulla de las autoridades locales también advirtieron a las personas que evacuaran, precisó.

Imágenes de varias localidades afectadas en Khyber Pakhtunkhwa muestran viviendas completamente arrasadas y caminos inundados, mientras cientos de personas aguardan su turno para recibir alimentos de parte del Ejército paquistaní.

Las autoridades paquistaníes han movilizado a las fuerzas de seguridad en las labores de salvamento y la oficina de comunicación del Ejército paquistaní (ISPR) afirmó que evacuó a unas 40.000 personas hasta el pasado jueves.

El jefe del Estado Mayor del Ejército paquistaní, Qamar Javed Bajwa, visitó este sábado varias de las zonas afectadas en la provincia sureña de Baluchistán, una de las más golpeadas por las inundaciones.

"La seguridad y el bienestar de nuestros compatriotas es lo primero y no descansaremos hasta que cada uno de los afectados por las inundaciones no solo sea alcanzado sino rehabilitado, sin importar cuánto esfuerzo se requiera. El pueblo de Pakistán es nuestra prioridad y no escatimaremos ningún esfuerzo para ayudarlo en este momento difícil", afirmó el general.

La NDMA cifra en cuatro millones las personas que se han visto afectadas por las inundaciones, aunque la ministra de Cambio Climático, Sherry Rehman, eleva ese registro a más de 30 millones en diversas partes del país asiático.

Pakistán se encuentra entre los 10 países más afectados por el cambio climático en el mundo. Esta nación del sur de Asia también fue testigo de una intensa ola de calor a principios de este año que causó numerosos muertos y pérdidas en propiedades de miles de personas.

Durante la época del monzón en el sur de Asia -de junio a septiembre-, los corrimientos de tierra y las inundaciones son habituales y, además de víctimas, se producen importantes daños materiales.