El Gobierno de Perú destituye al viceministro de Cultura por reunirse con un grupo ultra

Fotografía de archivo en la que se registró a la ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga (c), en Lima (Perú). Archivo | EFE

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, anunció este martes que el Gobierno decidió pedir la renuncia del viceministro de Cultura, Juan Reátegui, tras su polémica reunión el lunes con un grupo ultraderechista conocido por acosar a medios de comunicación, periodistas, políticos opositores y activistas.

"El Gobierno ha dispuesto la salida del viceministro de interculturalidad entendiendo que ahí hay una responsabilidad claramente política, que no está en la línea del Gobierno que respeta y quiere respeto para todas las identidades", dijo Otárola a medios de comunicación.

Afirmó que como vocero del Gobierno quiere ser "muy enfático" al "deplorar cualquier iniciativa que pretenda normalizar una situación de violencia producida por personas o agrupaciones que agreden la dignidad y al seguridad de cualquier ciudadano".

Apenas unas horas antes, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, había defendido dicha reunión que mantuvo Reátegui con el grupo autodenominado La Resistencia.

"Creemos firmemente en el diálogo, en que hay que conversar. Creemos que, para cambiar actitudes, tenemos que escucharnos (...) El Ministerio de Cultura es de todos los peruanos, hay que escuchar a todos", dijo la ministra a medios de comunicación tras la celebración de un acto en la ciudad amazónica de Pucallpa.

Reiteró que, si rechazan o dicen que no se puede conversar, están "cerrando puertas" y que las entidades públicas son de todos.

"En ningún momento el Ministerio de Cultura avala o acompaña actos de violencia, la descartamos siempre de venga de donde venga, la violencia física y en redes", señaló sobre la reunión con el grupo La Resistencia.

También explicó que desde la estrategia del ministerio "Perú sin racismo" deben enseñar a los jóvenes que conversar significa escucharse aunque no se esté de acuerdo.

La periodista Rosa María Palacios, quien fue acosada hace unos días en su domicilio por el grupo ultra, calificó el mensaje del ministerio de "increíble" y anunció que saldrá a marchar "por una democracia donde el discurso de odio no sea el discurso que acoge el Gobierno".

"Eso del 'diálogo' no se lo cree nadie. Soy víctima de hostigamiento y jamás he recibido su atención. Ni siquiera la de la Policía, que me corresponde como ciudadana. Mentirosos. El mensaje está claro", enfatizó

La pasividad policial durante los actos de hostigamiento y acoso de La Resistencia es también habitual y las autoridades del Ejecutivo no han ofrecido hasta el momento una explicación por esta inacción.

Los integrantes de este grupo también han acosado a periodistas del canal público TVPerú, al director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, así como a las máximas autoridades de organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En sus actos de acoso y ataques han proferido gritos antisemitas y racistas, en todos los casos ante la impasibilidad de la Policía y las autoridades.