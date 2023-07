Boric reivindica en España el recuerdo de víctimas de dictadura: "deberían estar aquí hoy"

El presidente chileno, Gabriel Boric, reivindicó este sábado en Madrid el recuerdo de las víctimas de la dictadura chilena (1973-1991), los más de 3.000n asesinados y desaparecidos, según datos oficiales, que "no están hoy, pero debería estar".

Boric se manifestó así durante la celebración de un acto en la Casa de América por el 50 aniversario del golpe de Estado de Chile en 1973 a cargo del general Augusto Pinochet, en el que también intervinieron el ex presidente socialista español José Luis Rodríguez Zapatero, la poeta nicaragüense Gioconda Belli y el cantante español Joan Manuel Serrat.

El mandatario recibió una calurosa bienvenida a su llegada a un anfiteatro Gabriela Mistral repleto de asistentes, quienes acudieron a la invitación chilena para conmemorar la figura del ex presidente Salvador Allende, muerto durante el golpe de Estado.

"Las vicisitudes de la política me han hecho un daño que por algún mecanismo interno no puedo llorar hace cerca de tres años y ustedes están a punto de quebrarlo porque escuchar a cada uno de ustedes, la presencia de los que estén y quienes no están, es muy fuerte y nos remueve", dijo Boric.

LOS QUE "NO ESTÁN"

El presidente, antiguo líder estudiantil, se refirió a la figura de una de las víctimas de la dictadura, Lumi Videla, "una de las personas que no está acá, pero debería estar".

Se calcula que la dictadura chilena provocó más de 40.000 víctimas, entre ellas más de 3.000 asesinados y desparecidos.

Videla "fue asesinada, brutalmente, arrojada, como un trapo, a la Embajada de Italia en Chile, militante de un mundo distinto, y en ella quiero representar a esos que hoy día no están y debieron estar, pero también uno escucha las palabras de Gioconda, de Zapatero, y remueven lo más profundo y hace que digamos con mucha fuerza que no olvidamos y que tiene sentido seguir luchando".

Sobre Allende subrayó que fue un "demócrata que luchó por la profundización de la democracia" e "insistió en la convicción chilena de la revolución con sabor a empanada y vino tinto, en la vía pacifica".

"Para la libertad, sangramos, luchamos, pervivimos -dijo el presidente citando al poeta español Miguel Hernández- la de la dictadura es una herida muy fuerte porque seguimos buscando a nuestros desaparecidos".

El mandatario también tuvo palabras para la cultura, la otra gran protagonista de este acto junto a Allende, "que puede mover montañas y cambiar el mundo".

LA FIGURA DE ALLENDE

El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero elogió la figura de Allende, y aseguró que a él se le deben "las convicciones de la dignidad y el coraje".

"Chile nos regaló al mundo la figura de Allende, los ideales de dignidad, a Chile le debemos ese reconocimiento y a Allende en estos 50 años una gratitud infinita", asumió el ex mandatario antes de agradecer a Boric su "sinceridad, humanismo, coraje y dignidad de recordar a Allende con todos los honores como el mundo espera y te aplaude por ello".

La escritora nicaragüense Gioconda Belli, quien actualmente posee la nacionalidad chilena tras ser despojada de la suya por decisión del presidente Daniel Ortega junto a otro centenar de intelectuales, agradeció el gesto al mandatario y subrayó que Boric es "el hombre libre" que soñó Allende.

"Usted nos ha amparado y ha sido una luciérnaga que ha encendido la esperanza de que pueda existir posiciones y principios que dignifiquen y presenten a la izquierda como lo de que debe ser: una luz que alumbre las noches de nuestra América", compartió la poeta.

Por último Serrat, quien recibió una medalla "conmemorativa de los 50 años" de este acontecimiento histórico, compartió una conversación con Boric y en ella reveló recuerdos con el país que ha visitado varias veces desde hace décadas.

Entre las intervenciones también hubo actuaciones musicales, una a cargo del cantautor español Ismael Serrano y otra del dúo chileno-español establecido en Madrid Emilia y Pablo, quienes pidieron protección y promoción de la cultura en todo el mundo.

En el acto estuvieron presentes varias figuras de la izquierda española, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, o la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. También quiso acompañar al mandatario el juez Baltarsar Garzón.