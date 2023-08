Violencia a tiros no se detiene en Ecuador en víspera de las elecciones

El Ejército de Ecuador mantiene sus tropas en varios puntos del país para evitar confrontaciones antes y durante las elecciones. AFP

Un candidato presidencial y un alcalde denunciaron este sábado 19 de agosto que se vieron afectados por balaceras registradas a horas de las elecciones generales anticipadas de este domingo en Ecuador, que sufre la violencia ligada al narcotráfico y donde un presidenciable fue asesinado hace 10 días.

El aspirante de derecha Otto Sonnenholzner denunció por X (antes Twitter) que junto a su familia sufrió "una balacera frente al lugar donde estaba desayunando" en el puerto de Guayaquil (suroeste), sin reportar víctimas.

"Gracias a Dios estamos todos bien, pero exigimos una investigación de lo ocurrido. Me duele el miedo y la impotencia que vi en los ojos de todos los presentes. No podemos seguir así. ¡Mañana cambiemos el rumbo!", declaró.

Ante consultas de la prensa, el equipo de campaña de Sonnenholzner no ha precisado si la balacera estaba dirigida al exvicepresidente (diciembre de 2018 a julio de 2020), que aspira a llegar al poder igual que otros siete candidatos.

La policía informó a su vez que está "cotejando" la información sobre los disparos y agregó que "existió una persecución policial" en la zona a raíz de un asalto a una tienda.

El sábado en la madrugada, el alcalde de la localidad costera de La Libertad (suroeste), Francisco Tamariz, denunció que fue víctima de un ataque a tiros.

"Intentaron MATARME", expresó el político por X, añadiendo que hay "más de 8 testigos" del atentado registrado hacia la medianoche del viernes y en el que aparentemente participaron policías.

Auto blindado y acribillado

Tamariz señaló que salió ileso del ataque junto a su esposa y otros dos allegados que viajaban en un vehículo blindado, que fue blanco de unos 30 disparos.

El alcalde de esa población, de unos 100,000 habitantes, dijo luego en Facebook que al retornar de Guayaquil, su camioneta blindada fue atacada a tiros por dos personas vestidas de civil que descendieron de un vehículo policial.

"En cuestión de segundos comenzaron a acribillar el vehículo (...), comenzaron a dispararnos, jamás preguntaron quién iba ahí", expresó el funcionario en una declaración que ofreció junto a su esposa. Ambos aparecieron con chalecos antibalas.

"Si no estuviera blindado (el automotor)(...) yo no estaría aquí. Sería imposible que yo te estuviera hablando con 30 tiros que fueron (...) dirigidos a la camioneta donde yo me estaba transportando", añadió.