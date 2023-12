Biden dice que sin Trump "no está seguro" de que buscaría la reelección en 2024

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. EFE

El presidente estadounidense Joe Biden dijo este martes que "si Trump no fuera candidato, no estoy seguro de que me presentaría" a un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2024.

"Pero no podemos dejarlo ganar", añadió el demócrata de 81 años en un evento de donantes demócratas cerca de Boston (noreste), al referirse al expresidente republicano.

Joe Biden, cuya campaña tiene dificultades para despegar, afirma estar mejor posicionado para derrotar de nuevo a Donald Trump.

El demócrata, cuya edad inquieta a los partidarios y que se ve en aprietos para promover sus resultados económicos, repite con frecuencia que la democracia misma está en juego en esta nueva confrontación anunciada con el magnate inmobiliario.

Pese a su impopularidad y salvo por un cambio sorpresa en los aviones o un grave problema de salud que lo obliga a retirarse, Biden está casi seguro de ganar la nominación de su partido para las elecciones de noviembre de 2024.

Donald Trump, por su parte, es hasta ahora el gran favorito de las primarias republicanas.