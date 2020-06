La Oficina de Seguridad Pública de Shanghai detuvo este 5 de junio al mayor accionista de Anxin Trust, Gao Tianguo, por presuntos préstamos ilegales, detalla Caixin.

Gao Tianguo posee un 54% de las acciones.

La Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC) anunció que multaría a Anxin con 14 millones de yuanes ($2 millones) por violaciones regulatoria, añade el mismo medio.

El regulador acusó a la compañía de prometer ilegalmente retornos mínimos o cero pérdidas para los inversores en ocho productos fiduciarios desde julio de 2016 hasta abril de 2018, que involucraron una inversión de 3,300 millones de yuanes.

China tiene 68 compañías fiduciarias autorizadas y Anxin fue una de las de mejor desempeño en 2017, pero cayó en rojo en 2018 debido a las fuertes pérdidas de inversión. Anxin es, a su vez, la mayor accionista de la compañía Shanghai Gorgeous Investment Development Co. Ltd.

Panamá Colón Container Port Inc. (PCCP), filial de la china Shanghai Gorgeous Investment Development Co. Ltd., recibió en el 2016 de parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) la orden para construir el primer terminal en el país con capacidad para atender buques "neopanamax" por 900 millones de dólares, el nuevo puerto será construido en Isla Margarita, en la norteña y caribeña provincia de Colón.

El grupo chino Shangai Gorgeous también hace una inversión para una planta termoeléctrica.