Giménez: "Se vio un gran Atlético, con un empate injusto"

El defensor del Atlético de Madrid José María Giménez consideró tras el empate contra el Manchester United (1-1), en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que en el partido se vio "un gran Atlético" y que el resultado es "injusto", pero tendrán que ir a la vuelta "a ganar".

"Se vio un gran Atlético, con un empate injusto pero tendremos que ir allí a pasar", señaló el defensor uruguayo tras el encuentro en la sala de prensa del Wanda Metropolitano.

"Creo que merecíamos la victoria por el partido que hicimos, las ocasiones que generamos, cómo manejamos el partido, al final suerte o no ellos tienen un gran equipo, son rápidos a la contra, tienen transiciones rápidas, sabíamos que era un partido para sostener la defensa. Una jugada casual nos agarra mal parados y eso en la 'Champions' te penaliza, nos empatan. Creo que no merecíamos en el empate, merecíamos la victoria", resumió.

Giménez enfatizó que su equipo supo "jugar, defender y presionar alto" y mostró "un corazón grande y un esfuerzo grande. "El equipo está trabajando muy bien, no se nos dan los resultados pero realmente si seguimos este camino los frutos se verán, ojalá pronto porque los necesitamos", añadió.

El defensor uruguayo reconoció que durante estos últimos meses han generado "dudas" por sus errores en defensa, pero insistió en que "a base de trabajo las cosas van a ir saliendo" y defendió a su entrenador, Diego Pablo Simeone.

"Él nos transmite un mensaje muy claro y nosotros somos los que tenemos que dar dentro de la cancha. El entrenador te puede plantear un partido, pero si el rival se planta de otra forma, la jerarquía del jugador es que salga adelante el partido", explicó.

Giménez se mostró esperanzado para la vuelta en Old Trafford. "No tengo duda de que lo podemos hacer en la vuelta, iremos a hacer lo posible para ganar y pasar de fase, que es lo que queremos. Es un partido muy completo en todas las líneas, al final en una jugada casual, es casi el mismo gol que ante el Levante, no es ni un error, es una virtud de ellos porque son muy buenos y esa jugada casual en otros casos no ocurre. Pero estamos con fuerza, confiados y esperando a lo que viene", cerró.

El defensor del Atlético explicó la jugada del gol de Anthony Elanga en declaraciones a 'Movistar+' "Basculamos, la línea de los medios estaban un poco volcados a la derecha, agarra el balón Fernandes en tres cuartos, el único que tiene enfrente soy yo, si salgo patea el arco, trato de evitar que patee el arco y una desgracia. Una desgracia nos costó el gol y un empate que creo que no merecíamos", detalló el defensa uruguayo.