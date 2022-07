Zelenski: Rusia podría invadir otro estado y lanza misiles desde Bielorrusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que Rusia podría invadir otro estado y denunció nuevamente que esté usando suelo bielorruso para lanzar misiles contra su país.

"Nadie puede descartar una nueva invasión rusa de otro país vecino. Tal eventualidad es posible", advirtió Zelenski en una intervención por internet al comienzo de la conferencia anual de The Economist en las cercanías de Atenas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. EFE

El líder ucraniano recalcó que Rusia está buscando "espacio" para aplicar nuevas tácticas antidemocráticas y recordó que ya en 2014 (con la invasión de Crimea) evitó dar garantías de seguridad a través del diálogo.

Por eso motivo, añadió, Europa necesita más seguridad y solidaridad que nunca.

Prueba de sus intenciones beligerantes es el hecho de que Rusia esté lanzando misiles "de varios calibres" desde territorio bielorruso, algo sobre lo que Zelenski no dejó lugar a dudas.

En ese contexto, el presidente de Ucrania apeló a Bielorrusia a no dejarse implicar en el conflicto, pues, dijo, aunque la decisión de lanzar ataques no haya sido del pueblo bielorruso ni de su liderazgo, no puede desentenderse de ello.

"Provocaciones de este tipo continuarán, Rusia lo hace a propósito y estamos preparados para ello", agregó.

En relación con las consecuencias económicas que está teniendo la guerra en Ucrania, Zelenski afirmó que Rusia está tratando de crear una crisis inflacionaria en Europa para romper su unidad.

"Europa tiene que volverse completamente independiente de Rusia, y eso es posible", sostuvo el jefe de Estado ucraniano para quien no hay duda de que la crisis del coste de la vida o de la migración masiva que padece ahora Europa son todo consecuencias de la dependencia de Rusia en el pasado.

"Si todas las sanciones se aplican al cien por cien sin excepciones, será duro para la comunidad internacional, pero aún más difícil para Rusia, que se verá obligada a detener esta guerra", estimó.

La conferencia de The Economist en Lagonissi, a las afueras de Atenas, lleva este año por título "Antítesis, transformaciones, logros en un mundo cambiante" y reúne a representantes de la política, la economía y la sociedad.