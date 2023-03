Embajador de la India: 'Panamá es un país bueno para vivir'

Upender Singh Rawat, embajador de la República de la India en Panamá, concurrente para Costa Rica y Nicaragua. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Si pudiera “dotaría a las personas de más sabiduría y espiritualidad”. Upender Singh Rawat, embajador de la República de la India en Panamá, concurrente para Costa Rica y Nicaragua señala que el “ser humano tiene mucha inteligencia”, sin embargo “necesita ser acompañada de sapiencia para que el mundo sea mejor”. Singh Rawat llegó a Panamá en noviembre de 2019. Tras tres años de funciones en suelo istmeño, asiente que la embajada se ha interesado activamente en promover las relaciones bilaterales en el ámbito político, cultural y económico.

Los nexos entre India y Panamá se remontan a los siglos XIX y XX. La diáspora india en el istmo es de 15,000 personas. “Muchos de ellos son descendientes que vinieron a prestar sus servicios durante la construcción del Canal de Panamá. Otros llegaron después, convirtiéndose en residentes permanentes, pero siguen profundamente vinculados a la cultura india”, dice Singh Rawat. En entrevista con La Estrella de Panamá detalla los avances en las relaciones diplomáticas y la cooperaciones entre ambas naciones. Delinea al istmo desde fronteras lejanas y también como residente.

¿Cómo describe a Panamá?

Lo primero que llega a mi mente, desde antes de venir acá, es el Canal de Panamá. Me traslada a cuando los europeos españoles llegaron a este país. Panamá fue como el enlace desde el pacífico de América Latina hasta llegar a Europa. Por esta historia, para mí Panamá es quien conecta a América y no solamente Las Américas, sino también el resto del mundo, esto hoy sigue siendo igual. Panamá es el centro del mundo.

¿Cómo se ve Panamá desde afuera?

Como un país chico pero cómodo. El pueblo tiene prosperidad. En América latina, Panamá tiene un pueblo con mucha diversidad. Por razón histórica viven personas de diferentes países y regiones del mundo. Felicito a la comunidad panameña, pues tiene una integración muy buena. Hay muy pocos países en el mundo, con territorio pequeño y con tan grande diversidad.

Los panameños son…

Personas felices y contentas. No luchan tanto para cambiar cosas, porque el país es bueno para vivir. Por ejemplo, en países de América Latina muchas personas quieren irse, puede ser a los Estados Unidos u otros países, pero los panameños regularmente están feliz aquí.

¿En qué se asemeja el pueblo indio al panameño?

Existen similitudes entre los dos países en términos de democracia y valores compartidos. La cultura de Panamá y América Latina en general tiene algo de similitud con la cultura de la India, por ejemplo el valor de familia.

¿Qué identifica al pueblo indio cuando sale de su tierra?

La India tiene una cultura de hace más de cinco mil años, una cultura milenaria que ha crecido y cambiado, pero hay una continuación. La cultura de la india desde la antigüedad llegó a otros países de Asia, especialmente el este y oeste de la India. El budismo llegó de la India hasta países del este y oeste de la India, Asia central. Cuando estamos afuera tenemos esta historia. También, después de la independencia, hace 75 años, hay una rápida y moderna inyección de la economía de la India en otros países. La India tiene la presidencia del G20 este año y la economía de la India está creciendo en una tasa que es más alta que la de todos los países del G20. Todo el mundo sabe sobre el poder en formación tecnológica y farmacéutica en mi país.

¿Cuál es la ruta entre Panamá y la India en cuanto a cooperación en tecnología y farmacéutica?

Ambos países tenemos interés sobre colaborar más en ciencia y tecnología, especialmente, en mi parecer, en este momento Panamá tiene más interés en el tema de farmacéutica. Los precios de las medicinas en Panamá son altos, también hay veces que algunas no están disponibles (no hay) y en esto India puede ayudar. Tenemos una industria privada muy fuerte. India produce más del 60% de las vacunas del mundo. La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney Mencomo, visitó India en enero, por invitación del gobierno de India. Se reunió con su homólogo, el Dr. S Jaishankar. Tewaney invitó a las empresas indias a invertir en Panamá, incluso en el sector salud. El Dr. S Jaishankar informó a la ministra Tewaney sobre el plan indio con el objetivo de que los medicamentos genéricos de calidad estén disponibles para todos.

¿Cómo ve los resultados de estos acercamientos a corto plazo?

El evento más importante será en los próximos meses. Estamos trabajando en la visita del canciller de la India a Panamá. Dentro de su visita, trabajamos para realizar una reunión de empresarios de India y de Panamá. La población de Panamá es poca, cuando las empresas piensan en venir aquí, ven a Panamá como hub; desde aquí pueden hacer sus negocios con otros países de América. Con esta ventaja, más empresas de la India van a querer venir a Panamá.

¿Cuál es el intercambio económico entre Panamá y la India?

El comercio anual entre India y la región de América Latina y El Caribe supera los 50.000 millones de dólares. Bilateralmente, las exportaciones de India a Panamá fueron de 334,88 millones de dólares durante 2021 y las exportaciones de Panamá a India fueron de 191,55 millones de dólares durante 2021, según United Nations Comtrade (Organización de estadísticas comerciales globales). Las principales exportaciones de Panamá a la India son: minerales, desechos y cenizas, madera y artículos de madera, carbón vegetal de madera, hierro y acero y sus artículos, aluminio, pulpa de madera, cueros y pieles en bruto, cobre, caucho, níquel… Las principales importaciones de Panamá desde India son: aceites combustibles, minerales y productos de destilación, prendas de vestir, productos textiles, vehículos, productos farmacéuticos, maquinaria, plástico…

Cambiemos de tema. Hablemos sobre el embajador. ¿Quién es Upender Singh Rawat?

Soy diplomático de carrera, en el servicio diplomático de la India hace 25 años. Antes de esto, obtuve una maestría en Física y también tengo experiencia enseñando física. Desde mi nacimiento hasta hoy tengo interés especial en ciencias de la matemática. Los números son más fáciles para mí que los nombres (risas). Trabajé en la India, pero también en Argentina, México y Panamá. Además, dos países europeos y también en Asia y en Corea del Su. Soy padre y esposo. Nos gusta mucho Panamá. Hay muchos lugares turísticos y todo esto me ayuda para mantenerme con buena salud. Para la buena salud también es importante la buena salud de la mente.

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?

Es difícil responder. Siempre he trabajado con honestidad. He tratado de aprender y de hacer cualquier cosa que sea necesario con seriedad y dar el 100%. Debilidad: creo que una persona sola no puede hacer todo, hay que trabajar junto y a veces es muy difícil.

Lo mejor y lo peor de la diplomacia...

Todos sabemos que es la oportunidad para aprender y dar a conocer a tu país en el mundo. Lo peor es que cuando una persona se mueve en todo el mundo, toda la vida o gran parte de su vida, no tiene raíces en ningún lado.

¿Orador u oyente?

Más oyente, menos orador, porque tenemos una boca para hablar, pero dos oídos y dos ojos hay mucho más que recibir.

¿Realista o idealista?

Ambos porque para mejorar las cosas hay que ser idealista, con esto mejoras al mundo o mejoras una cosa o persona. Idealista es necesario, pero hay que trabajar en el mundo realista, en lo que ves ahora, no podemos pensar que estamos trabajando en el mundo de nuestra imaginación.