Xi Jinping propone una salida política al conflicto en Europa

Macron y Xi, en su rueda de prensa conjunta, en Pekín. EFE

Los esfuerzos para concretar la paz entre Moscú y Kiev se enrumban hacia un diálogo que tiene como protagonista a Xi Jinping, presidente de China, como mediador y con quien Vladimir Putín ha firmado sendos tratados de entendimiento.

Este jueves durante la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Beijing, comentó a su homólogo chino: “Sé que puedo contar con usted para hacer entrar a Rusia en razón y llevar a todo el mundo a la mesa de negociaciones”.

La respuesta de Xi coincidió en que no pueden usarse armas nucleares y condenó los “ataques a civiles”, cuando ambos pronunciaron una declaración conjunta tras la entrevista bilateral de tres días.

“Tenemos la capacidad y la responsabilidad de superar diferencias y obstáculos para mantener una asociación estable, mutuamente beneficiosa, emprendedora y dinámica. De esta forma practicaremos un multilateralismo verdadero en pro de la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales”, indicó Xi cuando dio la bienvenida a Macron en el Palacio del Pueblo de Beijing.

En este escenario, China se presenta como el gran mediador de un conflicto que supera un año y en el que hasta el momento no se percibe un desarme por ninguna de las partes.

La visita de Macron, acompañado de Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea a China, está antecedida por la de su homólogo español, Pedro Sánchez quien se reunió con Xi la semana pasada como parte de los acercamientos de China a occidente para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, la interpretación de algunos analistas internacionales sobre el acercamiento se centra en la advertencia de occidente a China sobre las consecuencias de un posible apoyo militar a Rusia. Una frase pronunciada anteriormente por el canciller alemán, Olaf Scholz, y funcionarios estadounidenses.

En febrero China presentó un plan de paz que pretende alcanzar a través de una solución política a la guerra que no convence a occidente.

El documento que consta de 12 puntos, no obstante, no parece convencer a Ucrania, puesto que no prevé la retirada del ejército ruso de las zonas ocupadas de este país, así como tampoco condena la invasión.

Por ahora se conoce poco sobre la reacción del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acerca de la reunión entre Macron, Von der Leven y Xi. Sin embargo, esta serie de conversaciones parecieran ser parte del seguimiento a las que tuvo el presidente ucraniano con Macron y Shotz en febrero durante un viaje a París en el que el presidente francés prometió a su homólogo “acompañarlo hasta la victoria”. En esa visita Ucrania reclamó aviones y armas para enfrentar a los rusos, “para volver a la paz en Europa”.

Un tono muy distinto a la salida política que promueve Xi como alternativa para terminar el conflicto. Macron ha insistido a Xi Jinping que la paz requiere respetar al pueblo agredido, el ucraniano. Además le recordó que fue Rusia quien violó la carta de Naciones Unidas.

Macron considera que la clave para un entendimiento se basa en “el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania” es la “condición para la paz duradera”. Xi, por su parte, indicó que “estamos listos para trabajar junto con Francia desde una actitud razonable y dirigida a evitar un empeoramiento de la situación”.

El profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia, no augura noticias alentadoras de la reunión trilateral. En principio porque Zelensky quedó por fuera de las conversaciones, no se le tomó en cuenta en estas reuniones.

Además, Tapia considera que el plan de paz de Pekín no es tal. En principio porque no dispone la retirada de las tropas rusas de Ucrania, así como tampoco el respeto a la soberanía de ese país. ”Zelensky no lo va aceptar”, especula.

“No creo que esa visita tenga un resultado en materia de seguridad en Europa. Si consigue una llamada de Xi a Zelensky tampoco le doy mucha esperanza porque el punto uno del plan de paz está mal. Las Naciones Unidas exigen el retiro de las tropas rusas de Ucrania, pero no así China”, asegura.

China amasa la visita de sus homólogos de occidente como el “rápido reinicio de los intercambios entre China y la Unión Europea”.