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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este jueves 15 de octubre de 2026, según la IA

Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 12 de octubre de 2026.
Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 12 de octubre de 2026. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/10/2026 10:23
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este lunes 12 de octubre de 2026.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este jueves 15 de octubre el sorteo miercolito, cuya fecha fue modificada debido a los acontecimientos sísmicos registrados el viernes 9 de octubre en Panamá.

Como es tradición, miles de jugadores estarán pendientes de los resultados, con la esperanza de ganar alguno de los premios que ofrece la entidad. El sorteo se llevará a cabo a las 3:00 p. m., en su horario regular, y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.

A continuación, te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este jueves 15 de octubre:

0

1

4

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

15 - 35 - 79 - 63 - 98 - 51 - 67 - 14 - 80 - 55

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo del lunes 12 de octubre

Primer Premio: 1548

Letras: ADAD

Serie: 4

Folio: 11

Segundo Premio: 7612

Tercer Premio: 5841

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