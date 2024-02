‘Estamos más conectados que nunca con la comedia de distintos países’

Marcello, ¿cómo te diste cuenta de que la comedia era algo que querías hacer?

Bueno, yo creo que me di cuenta de último (risas). Creo que había gente en mi familia y en mi colegio que creían que lo podía hacer. Yo quería jugar fútbol, pero cuando se acabó mi primera temporada en la universidad, me aburrí. Empecé a escribir chistes en las clases aburridas, a escribir cosas. Y cuando me gradué de la secundaria, participé en una competencia de monólogos. Mi profesor me llevó, y al ganar esa competencia, descubrí que disfrutaba del escenario. Fue algo que simplemente me sucedió.