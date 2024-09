‘Entre alas’ el testimonio de una superviviente

“Creo que hay dos Ronits”, expresó la superviviente. “Antes, claro que era una buena persona. Pero debido a lo que viví he aprendido mucho en el camino. Me he dado cuenta de que ha nacido una versión mejorada de mí”.

12 de junio de 2014

En su libro, Ronit relata, desde su punto de vista, cómo todo se inició. “Yo me dedicaba a ser mamá de mis cuatro hijos a tiempo completo. En ese momento tenían once, nueve, cinco y un año”, inició Chernitzky. “Un día me comencé a sentir mal y tenía una tos fuerte, pero no dejé que me frenara. Al ver que mis hijos también estaban enfermos, pensé que se trataba de un virus y me dediqué a atenderlos”, explicó.

Al día siguiente, Ronit se levantó sin poder respirar. Corrió rápidamente al médico, quien le recomendó reposo y cuidar su voz. Veinticuatro horas más tarde y sin mejoría en su salud, contactó a su mejor amiga para que la llevara al hospital.

El médico de turno le volvió a recomendar reposo, pero esta vez le informó que su examen de influenza había dado positivo. “Antes de irme me hidrataron por intravenosa y me hicieron una radiografía. Mi amiga le marcó a mi esposo Sammy, quien en ese momento estaba de viaje en Estados Unidos. Le dijo que no me veía bien y que se regresara a Panamá”, contó.

“Él llegó a casa alrededor de las dos de la tarde y me halló inconsciente”, explicó. “Mi libro hace diferentes saltos entre todos los puntos de vista de las personas que vivieron esta historia conmigo. Ellos fueron los encargados de llenar un vacío que yo no podía contar”.