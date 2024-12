Postres fuera de este mundo, el modo en que Jorge expresa su pasión

Criado en el barrio de Calidonia y egresado del Instituto Nacional de Panamá, Jorge Bermúdez descubrió su pasión por la cocina al lado de su madre y abuela, quienes preparaban comidas diariamente para el negocio familiar. Inspirado por esas experiencias, Jorge encontró en la gastronomía un medio para expresar su creatividad y conectar con los demás.

El joven es un ejemplo de cómo seguir tu pasión puede transformar tu vida. Hace apenas unos años, decidió dedicarse por completo al mundo de la repostería, una forma de arte que siempre lo había cautivado. “Siempre había buscado la manera de expresar mis talentos, ya sea a través de la música o el deporte, pero encontré en la cocina mi verdadera pasión”, comenta.

A pesar de las dificultades financieras que le impidieron completar estudios formales en artes culinarias, Jorge nunca perdió de vista su sueño. Su primera experiencia laboral fue en la cocina de un comercio local como pastelero, un puesto que consiguió sin práctica previa. “Cuando me preguntaron si tenía experiencia dije que no, y aun así me contrataron”, recuerda. En ese entorno aprendió los fundamentos de la pastelería, desarrollando su técnica y habilidad.

Con una trayectoria de más de 10 años en la repostería, Jorge confiesa que hubo un momento en que se alejó de la cocina y trabajó como salonero. Sin embargo, una nueva oportunidad laboral lo motivó a “volver a empezar” y retomar su pasión. Tras la pandemia de la COVID-19, logró materializar un proyecto que había estado gestando: una línea de postres, gracias al apoyo incondicional de su “amigo y hermano”, quien le brindó el respaldo económico necesario.

El resultado de ese sueño es “Bakes”, una marca que refleja su visión y creatividad. El nombre, inspirado en el término inglés “horneados”, tiene otra connotación para el joven. En algunas partes del mundo, la palabra hace referencia a personas que alucinan bajo los efectos de algunas sustancias adictivas, entonces “Bakes” hace un guiño a su pasión por ofrecer “postres adictivos”.