Experto británico en realeza cree que Catalina no volverá directamente a trabajar

El experto británico en realeza y autor de una biografía sobre Catalina, Robert Jobson, cree que la princesa de Gales no volverá directamente a trabajar tras anunciar el fin de su tratamiento para el cáncer, sino que acudirá a contados actos “controlados” y “antepondrá la familia”.

Jobson realizó estas declaraciones en la presentación de su libro “Catalina. Princesa de Gales. La Biografía”, en el que dice aportar “una visión actualizada y genuina sobre quién es” la princesa de Gales.

“Ha atravesado dificultades, y se pone casi como una máscara; pero creo que en la vida real tiene más sentido del humor, es muy inteligente, y de alguna manera ha superado su timidez; hablar en público le resultaba difícil (...) y ha aprendido a lidiar con ello. Creo que es un enigma”, afirmó Jobson en un encuentro en Londres con medios de comunicación.

Justo un día antes, la princesa, de 42 años y madre de tres hijos -los príncipes Jorge, Carlota y Luis- hizo público un vídeo familiar en el que comunicó que ha terminado su tratamiento de quimioterapia para tratar el cáncer que padecía.

La grabación, “muy cinematográfica, aunque tal vez un poco larga”, según el autor, muestra “que Catalina está bien y recuperándose”.

Jobson opinó que “los medios de comunicación, en general, han sido increíblemente respetuosos y muy pacientes” sobre la ausencia de la princesa durante los últimos meses, pero apuntó que pese a la publicación del vídeo, Catalina “no va a volver directamente a trabajar, si eso es lo que espera la gente”.

“Diré muy claramente que pese a que hay muchos titulares que anuncian que (Catalina) ha vuelto (a la vida pública), no creo que la vayamos a ver excepto en uno, tal vez dos compromisos públicos antes de las Navidades y todo estará muy controlado. Y creo que esto continuará en el nuevo año, quizás unos cuantos actos más”, señaló.

Según el experto en monarquía, a juzgar por la grabación, la princesa “obviamente antepondrá la familia, conoce sus limites y seguirá cuidadosamente el consejo médico”.

Jobson explicó también que escribir ese libro le pareció “importante” dada la relevancia del papel de Catalina: “Va a ser una persona importante en el futuro de la monarquía, el pegamento, podríamos decir, de una nueva familia real, una nueva manera de hacer las cosas desde (la publicación de) ‘Spare’ (la autobiografía publicada por el príncipe Enrique), el ‘Megxit’ -retirada de los Duques de Sussex de sus deberes reales- y todo eso”.

“Creo que se ha hecho muchísimo daño a la monarquía. Y realmente durante varios años no sabremos cuánto daño o cuán grave ese daño será. Pero no hay duda de que la monarquía, bajo el reinado de Guillermo y Catalina tendrá que cambiar de dirección”, comentó.

En este sentido, señala que las generaciones más jóvenes tienen “una perspectiva muy diferente de la monarquía y encuentran bastante extraña la idea de tener un cabeza de Estado no elegido (democráticamente), así que el Palacio debe ser consciente de que no pueden dar las cosas por hechas”.

Por otro lado, Jobson no anticipa “ninguna reconciliación en un futuro próximo” entre el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique.

“No tengo una varita mágica, pero (un acercamiento) será difícil”, considera el periodista, que recuerda cómo Enrique “ha hecho mucho dinero revelando información privada”, que incluye ataques y alegaciones de racismo.

Preguntado también por el hermetismo sobre el tipo de cáncer que ha padecido la princesa, el autor defiende el derecho de cada individuo a no revelar detalles sobre la salud: “es un tema privado y depende de la persona (difundirlo o no). No hay ninguna obligación, da igual que seas un príncipe”.