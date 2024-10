Unas 200 panameñas mueren por el cáncer de mama triple negativo

En Panamá se diagnostican alrededor de 1,500 casos de cáncer de mama en todo el país. El Instituto Oncológico Nacional (ION) atiende a 1,200 mujeres por año. Se tienen alrededor de 200 casos con el cáncer de mama triple negativo, informó Julio Santamaría, director del ION.

“El cáncer de mama triple negativo (TNBC) es un tipo de cáncer de mama que se caracteriza por la ausencia de receptores de estrógeno, progesterona y la proteína HER2 en las células cancerosas: No tiene receptores de estrógeno, No tiene receptores de progesterona, No tiene niveles elevados de la proteína HER2, explicó Santamaría”.

“Es un tipo de cáncer de mama más agresivo, pues crece rápidamente. Aunque se presenta crece de forma rápida, la ciencia oncológica está avanzando, de manera tal que existen nuevos protocolos de quimioterapia y de inmunoterapia que son capaces de mejorar la mortalidad de este cáncer”, detalló a MÍA.

“Es un tipo de cáncer agresivo, pero se puede detectar en etapas tempranas”, agregó el experto.

“Es por ello que es importante el diagnóstico del cáncer de mama. La mujer panameña se debe realizar la mamografía a partir de los 40 años, cada dos años. Se puede encontrar una lesión pequeña la cual puede ser abordada como una biopsia e implementar un tratamiento adecuado”, culminó.

Las declaraciones del director del ION ocurrieron durante el conversatorio ‘Conociendo más sobre el cáncer de mama’. La actividad fue realizada por el Ministerio de la Mujer.