Guía para establecer (y cumplir) tus resoluciones de Año Nuevo

Resoluciones y objetivos: ¿Son lo mismo?

Error común: Querer cambiarlo todo de golpe

La motivación ¿influye?

Mito: “Si lo deseas con fuerza, lo lograrás”

Aunque el deseo es importante, las resoluciones necesitan más que fuerza de voluntad. Planificación, disciplina y adaptabilidad son los verdaderos motores del cambio. Desea, sí, pero respáldalo con acciones concretas. Define un primer paso para iniciar tu meta. Y comienza. Explora: ¿Qué es lo mínimo que necesitas para iniciar?

Leí esta frase y me encantó: “Para hacer las cosas no necesitas ganas, necesitas hacerlas.” En un artículo de Psychology Today se la atribuyen a Oliver Burkeman, escritor británico. Comentan que en su libro, “El antídoto: la felicidad para las personas que no soportan el pensamiento positivo”, afirma que cuando no podemos empezar a hacer algo, es que no sentimos ganas de hacerlo. Y el antídoto para eso es la pregunta: ¿Quién dice que tienes que esperar hasta sentir ganas para empezar a hacer algo? Solo hazlo.