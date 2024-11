Con Trump desaparece el discreto distanciamiento de Biden con Israel

En una carta a mediados de octubre, el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dieron a Israel plazo de un mes para permitir el ingreso de más ayuda humanitaria a Gaza o afrontar recortes en el suministro de algunas armas.

Finalmente decidieron no tomar medidas, pese a que Israel no cumplió y una nueva evaluación respaldada por la ONU advirtió de una hambruna inminente en Gaza.

Allison McManus, directora general de seguridad nacional y política internacional del Centro para el Progreso estadounidense, de tendencia izquierdista, dijo que la carta ofreció una oportunidad, pero Biden quería que su legado fuera “un apoyo casi incondicional” a Israel.

“Biden, muy reacio al riesgo, no quería alterar demasiado el tradicional apoyo de Estados Unidos a Israel”, explicó. “Fue dogmático y bastante ortodoxo en su enfoque”.

“Trump no es ninguna de esas cosas” y es adepto a buscar acuerdos históricos, sostuvo.

“Si Netanyahu se obstina, como lo ha hecho sobre un alto el fuego, entonces no me sorprendería si vemos a Trump ejerciendo alguna presión”, dijo. “¿Cómo sería eso? No lo sé”.

- Acuerdo nada fácil -

Aaron David Miller, exasesor del Departamento de Estado sobre Oriente Medio, opinó que Trump tuvo en su primer mandato una política exterior “oportunista, transaccional y ad hoc”.

Apuntó que incluso si Trump buscara un acuerdo sobre Gaza, enfrentaría impedimentos al igual que Biden, como el riesgo de que Hamás sobreviva y la ausencia de una nueva arquitectura de seguridad.

“Él no puede poner fin a la guerra en Gaza y no presionará a Netanyahu para que lo haga”, afirmó Miller, ahora en el Carnegie Endowment for International Peace.

Elie Pieprz, director de relaciones internacionales del Foro de Defensa y Seguridad de Israel, estimó que la victoria de Trump ya produjo desarrollos positivos para Israel, incluido el distanciamiento de Catar de Hamás y un tono más conciliador de Irán.

Como Biden tuvo una relación difícil con Israel, Trump probablemente buscará aliviar la fricción, concluyó Pieprz.