Petro asiste a la cumbre del G20 en Río de Janeiro y espera que Colombia entre a ese grupo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este domingo que está en Río de Janeiro para asistir como “invitado” a la cumbre del G20, grupo al que espera que su país se incorpore próximamente.

”Con el progresismo que busca paz, disminución de la pobreza y la desigualdad e incentivos para saber, producir y trabajar, Colombia entrará al club del G20”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Petro agregó que Colombia no pertenece al G20, cuya cumbre tendrá lugar entre el lunes y el martes en Río de Janeiro, “no porque no pueda, sino porque ha dejado decaer su economía productiva por espejismos sanguinarios y autoritarios, y por una élite gobernante hereditaria y depredadora”.

Por su parte, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, dijo a medios colombianos que durante su estancia en Río de Janeiro, Petro sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Murillo agregó que también están “trabajando en otras bilaterales con el presidente (estadounidense), Joe Biden, y con el presidente de Sudáfrica (Cyril Ramaphosa)”.

En paralelo, el mandatario colombiano también tiene en la agenda reuniones con altos funcionarios de México y Brasil, para afianzar una relación tripartita.

Al referirse a la participación de Petro en la cumbre, el canciller manifestó que hablará de “inclusión social” y de “los temas globales se están discutiendo en Colombia, por eso la voz del presidente Petro es muy potente, muchos quieren escucharle”.

Murillo enfatizó en que la cumbre del G20 es muy importante porque en esos países está el 85 % del PIB mundial y el 75 % del comercio mundial, “o sea que sus decisiones tienen muchas implicaciones y Brasil lo preside este año, y Brasil es un aliado estratégico de Colombia”.

Según el canciller, Petro insistirá en la importancia de superar la crisis del sistema de gobernanza global y de las finanzas en pro de la acción climática para aprovechar mejor los “recursos de los países del norte global”.

”Estados Unidos tiene 600 billones de dólares de cupo que no utilizó y que pudiese transferir a países como Colombia para que respondan a la emergencia climática. De esas propuestas va a hablar el presidente Petro”, puntualizó.Sin embargo, dijo que Colombia no está solicitando simplemente recursos: “Nosotros no estamos pidiéndole plata a nadie, lo que estamos diciendo es que la gente debe invertir para poder revertir la emergencia climática que ya estamos viviendo”.