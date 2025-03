Rubio sobre el Canal: ‘Veremos qué pasos se pueden dar para eliminar ese control chino’

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró que el Gobierno de Panamá violó el acuerdo que tenía con Estados Unidos luego que fue revertido en 1999.

Rubio insistió que Panamá violó el acuerdo establecido en los Tratados Torrijos-Carter sobre “el control” de la vía marítima.

No obstante, se verán los pasos que se seguirán dando para eliminar ese control de China sobre la vía interocéanica.

“Este Canal se le entregó a Panamá y no a los chinos, no al Gobierno chino no a compañías chinas. Tenemos grandes preocupaciones que tienen compañías con vínculos con el gobierno de China”, explicó Rubio a la cadena Fox News este 13 de marzo.

Rubio calificó al mandatario panameño como pro estadounidense. “Es un aliado, es un amigo, que ha trabajado con nosotros muchos temas”, aseguró.

Sin embargo, con él Estados Unidos tiene una diferencia sobre el control del Canal de Panamá.

En este momento de la entrevista con Fox News el secretario de Estado recordó que el presidente Donald Trump ha sido claro que la vía acuática fue construida por Estados Unidos y se le entregó a Panamá “y no al Gobierno chino”.

Para Rubio, Panamá ha tomado pasos concretos para enfrentar a las críticas estadounidenses. Pero ellos tienen sus procesos internos y constitucionales.

“El control del Canal no le pertenece al Gobierno panameño le pertenece a la autoridad [del Canal de Panamá] que gobierno” la vía acuática, enfatizó Rubio.

El secretario de Estado reconoció que Mulino ha tomado pasos importantes para salir de la influencia de China como ser el primer país en América Latina de salirse de la ruta de la seda.

“Creo que es un presidente [Mulino] que reconoce también vínculos a la corrupción que ha existido en el pasado con previas administraciones en Panamá a través de dinero chino”, recordó.

Añadió que Estados Unidos seguirá trabajando con Panamá. “Hemos cooperado, sigue siendo un amigo [Mulino]. Pero no puede tener la influencia del gobierno chino que tiene ahora”, destacó.