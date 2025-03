Venta de puertos en Panamá enfrenta obstáculos legales y regulatorios en Hong Kong, dice ‘New York Times’

La venta de los puertos Balboa y Cristóbal, que son operados por Panama Ports Company, no solo requiere de la autorización del Estado panameño que es accionista de la empresa, sino también debe contar con el aval de las autoridades de Hong Kong.

Cuando se conoció que el conglomerado BlackRock estaba interesado en comprarle 43 puertos, incluyendo los dos ubicados en las riberas del Canal de Panamá, a CK Hutchinson las autoridades panameñas aclararon que esa transacción necesitaba de la autorización de la administración del presidente José Raúl Mulino.

El Estado panameño cuenta con el 10% de las acciones de Panama Ports Company, de CK Hutchinson, que tiene su sede en Hong Kong y es propiedad de Li Ka-shing, una de las personas más ricas de esa región administrativa de China.

Ahora el diario The New York Times reportó este martes 18 de marzo que John Lee, jefe ejecutivo de Hong Kong, dijo que esa transacción “merecía sería atención”.

Lee dijo, según el reportaje de Alexandra Stevenson, que cualquier transacción debe cumplir los requisitos legales y reguladores de Hong Kong.

En una conferencia de prensa semanal planteó que el Gobierno “se ocuparía de ello de acuerdo con la ley y la normativa.

La posición de Hong Kong contrasta con las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que él prefería tratar con BlackRock y que estaba al tanto de las negociaciones para adquirir los 43 puertos por un monto de 23 mil millones de dólares.

Trump dijo que con esa compra Estados Unidos estaba comenzando a “recuperar el Canal de Panamá”.

A lo que Mulino contestó al día siguiente que no había ningún proceso de recuperación de la vía marítima.

Tras los planteamientos de Lee y la presión del Partido Comunista Chino, que tampoco avaló esa venta, el futuro de esta transacción no está claro.

Según The New York Times, las empresas chinas a menudo deben obtener el permiso del Ministerio de Comercio, la Administración Estatal de Divisas y otros organismos reguladores para vender sus activos o sacar dinero de la China continental.

El acuerdo entre CK Hutchison y BlackRock “ya no puede considerarse de naturaleza puramente comercial”, dijo al The New York Times Wang Xiangwei, profesor asociado de Periodismo en la Universidad Bautista de Hong Kong.