Netflix responde a Mossack y Fonseca por película sobre los "Panamá Papers"

La plataforma de contenidos Netflix respondió judicialmente a la demanda interpuesta por los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora ante un tribunal del estado de Connecticut (Estados Unidos) en el que solicitan se frene la difusión de la película "The Laundromat " (La Lavandería), cuyo estreno mundial está programado para este viernes.

En un documento presentando ante la misma instancia, Netflix rechazó las acusaciones, pidiendo además que se desestime la querella en su contra, o como alternativa, el caso se transfiera a la jurisdicción de una corte del estado de California.

Los fundadores del bufet Mossack Fonseca , epicentro del escándalo de los llamados " Papeles de Panamá ", señalan a la plataforma de streaming de "difamación" "publicidad falsa", "violación de marcas" e "invasión de la privacidad". Igualmente, consideran que la cinta los presenta como "abogados despiadados e indiferentes" en medio de una red de corrupción, lavado de dinero y otros delitos.

Entre los argumentos que esgrimen los abogados, interpretados en la cinta por Antonio Banderas y Gary Oldman, se encuentra la posible interferencia que supuestamente tendría la película en los casos que enfrentan los letrados en Panamá y en una investigación que lleva el FBI en el Distrito Sur de Nueva York.

El largometraje, una adaptación de la obra del Premio Pulitzer Jake Bernstein "Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite" y que ya fue proyectado en septiembre pasado en el Festival de Venecia , cuanta la historia de una jubilada -interpretada por la actriz Meryl Streep - quién tras enterarse de un fraude con una póliza de seguros termina descubriendo un escándalo mucho mayor.

En abril de 2016 cientos de comunicación hicieron público millones de documentos del bufet con sede en Panamá, en los que se reveló el uso de sociedades "offshore" en todo el mundo para presuntamente evadir impuestos y blanquear capitales.