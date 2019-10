Gremios periodísticos deploran declaraciones de Gálvez en el pleno

El Fórum de Periodistas y el Consejo Nacional de Periodismo emitieron un comunicado conjunto para deplorar las declaraciones vertidas este lunes por el diputado del circuito 8-7, Sergio 'Chello' Gálvez en el periodo de incidencias, mientras se discutían en tercer debate las reformas constitucionales en la Asamblea Nacional.

En el comunicado, las organizaciones señalan que el pleno de la Asamblea ha servido de tribuna para insultos e improperios contra medios de comunicación social, periodistas y comunicadores. "Los ataques revelan la pobreza del debate y la incompresi´ón de las graves responsabilidades que al Órgano Ejecutivo le corresponden frente a la sociedad panameña", señalaron.

Defendieron el trabajo del periodismo, cuya función es exponer a la opinión pública el trabajo de sus investigaciones y/o las opiniones sobre su desempeño. A la vez, apuntaron a que una sociedad que no es capaz de advertir que las agresiones verbales, particularmente si provienen de quien tiene autoridad, 'son fuente de violencia futura, y que esa sociedad está condenada al deterioro de su convivencia cívica'.

Declaración del @CNP_Panama , el @fperiodistaspma y la Asociación Panameña de Radiodifusión. Deploramos la reiterada utilización del recinto legislativo como tribuna para el insulto. pic.twitter.com/Ng3Wp5o9kb — Fórumdeperiodistas (@fperiodistaspma) October 29, 2019

Por último, deploraron la 'reiterada utilización del recinto legislativo como tribuna para el insulto', lo que sostienen que también enturbia el debate constitucional.

Este lunes en el periodo de incidencias y en medio del tercer debate de las reformas constitucionales, el diputado 'Chello' Gálvez tomó el micrófono para 'responder' a una entrevista que diera Edwin Cabrera al diario La Prensa. Lo tildó de político 'supuestamente independiente', y profirió una serie de acusaciones que iban desde alcoholismo, manejar en estado etílico hasta pedofilia.

El analista respondió: "Esto demuestra en manos de quiénes estamos". 'El puede acusarme de lo que quiera pero yo no lo puedo acusar de coimero porque a mí se me puede acusar por calumnia e injuria y me cae la ley', sostuvo en declaraciones públicas que emitió el director de servicios informativos de Radio Panamá tras las declaraciones e Gálvez.

Parece q tengo la culpa q la gente piense q esta es la peor Asamblea d la historia, q varios d ell@s hagan gala d su ignorancia en el Pleno. Y no conforme con todo lo anterior, aplauden las calumnias e injurias y el Presidente d la @asambleapa se ríe de forma cómplice. Pobre país https://t.co/bkT0su343l — Edwin Cabrera (@EdwinECabreraU) October 29, 2019

El comunicador pidió al diputado que pruebe las acusaciones y que se despoje de la inmunidad que le da hacer las declaraciones en el Pleno. Criticó la gestión de la Asamblea y la calificó como 'la peor Asamblea de la historia'.