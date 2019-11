Fiscalía busca evitar cierre del caso de la Ciudad Hospitalaria

En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público indicó que presentará un recurso de casación para revertir la decisión del Segundo Tribunal de Justicia de cerrar un caso por presunto peculado en la construcción de la Ciudad Hospitalaria de la Caja de Seguro Social (CSS).

El Segundo Tribunal de Justicia confirmó la decisión del juez Octavo Penal, que ordenó un sobreseimiento definitivo del caso, en el que aparecen como imputados un exdirector de la CSS y un exministro de Salud.

El tribunal estuvo de acuerdo con la decisión del juzgado de que no se cometió ningún delito de mala administración de los caudales públicos.

La justicia española investiga el contrato de la Ciudad Hospitalaria por un supuesto pago de coimas para que la empresa FCC se quedara con la construcción de la obra.

Los sobornos que supuestamente se pagaron por el proyecto hospitalario se hicieron a través de sociedades del abogado Mauricio Cort (Arados de Plata, Cort Bussiness Broker & consultor Inc., External Financial Consultant Inc, Neecel Corp. S .A, Ingeniería de Plata y Fundación MCJJ), según una investigación de la justicia de España.

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, imputó cargos a la sociedad por corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales, por la Ciudad Hospitalaria y la Línea 1 y 2 del Metro de Panamá. A la empresa se le adjudicó la Ciudad Hospitalaria por $517 millones.