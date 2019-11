Mayor parte del abuso infantil lo cometen hombres en el entorno del hogar

Un 95% de los abusos sexuales cometidos contra menores de edad fueron perpetrados cerca del hogar y principalmente por hombres, señaló la fiscal de Circuito de la Sección de Decisión y Litigación Temprana, Anilú Batista.

En declaraciones dadas por Batista este viernes en TVN Noticias, esta señaló que espacios de cercanía al niño o niña como la escuela, el barrio, la iglesia o su propia casa, son los luagres donde ocurren la mayoría de los abusos contra los menores.

La fiscal subrayó que los abusadores usan las redes oscuras (Deep Web) no solo para cometer sus crímenes sino también para distribuir y consumir pornografía infantil, actividad castigada con penas que van desde 3 a 15 años de prisión.

Batista explicó que a través de internet los depredadores sexuales utilizan los video y fotos de los infantes dentro de redes de producción internacional de pornografía infantil. En la medida que haya más descargas de este tipo de material más explotado será el menor.

Los depredadores sexuales que en principio solo consumen pornografía infantil, explicó la fiscal, terminan cometiendo abusos contra niños y niñas.

Igualmente, mostró su preocupación al momento de llevar los casos a los tribunal porque no en pocas ocasiones los abusos no son judicializados al estar los abusadores cercanos al entorno del hogar, lo que lleva a que las denuncias no sean presentadas.

Sobre esto precisó que las autoridades pueden iniciar una investigación de oficio en torno a este tipo de casos sin que necesariamente alguien presente una denuncia.