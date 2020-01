Asamblea, en deuda con leyes anticorrupción

Para el diputado Juan Diego Vásquez, la Asamblea ha decidido aprobar lo que el Ejecutivo les ha mandado, y no han querido avalar absolutamente nada más relativo al combate de la corrupción

La Asamblea Nacional se mantiene en deuda con la discusión y aprobación de leyes anticorrupción y de promoción de la transparencia, al menos luego de haber transcurrido la primera legislatura del primer periodo de sesiones.

Incluso, la promesa del presidente de la Asamblea, el diputado Marcos Castillero, de reformar el Reglamento Interno del Órgano Legislativo, aunque fue discutida y unificada con propuestas de otros diputados, quedó pendiente en primer, segundo y tercer debate.

¿Existe una real intención del Órgano Legislativo y su mayoría legislativa, conformada por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Molirena, de aprobar normas anticorrupción y cambios al Reglamento Interno?

Esa es la interrogante y la duda que mantienen algunos sectores políticos y de la sociedad civil, a pocas horas del inicio, mañana, de la segunda legislatura del primer periodo ordinario de sesiones.

Cero en transparencia

Para el diputado independiente Juan Diego Vásquez, la pésima manera como la mayoría legislativa de la Asamblea decidió conducir el debate de las reformas a la Constitución llevó a la Asamblea como órgano a no poder trabajar en absolutamente más nada.

“No hubo un cambio en la transparencia, no se necesitaban leyes nuevas, sino la decisión y la voluntad del presidente y los diputados, que no existe. No se dieron los cambios al Reglamento Interno porque el presidente de la Comisión (Roberto Ábrego) se niega a debatirlo”.

Agregó que en la recién concluida legislatura no se dio un solo primer debate en temas relacionados con leyes anticorrupción y “no se ha aprobado una sola verdadera ley, que al sol de hoy, tenga un efecto dinamizador de la economía o generador de empleos”.

Indicó que en estos primeros cuatro meses transcurridos de sesiones se presentaron anteproyectos para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la muerte civil y reformas a las penas para estos delitos, pero nada se quiso debatir. “El Ejecutivo tampoco tiene el interés”, agregó.

Para Vásquez, a la Asamblea “le faltó de todo” en temas de transparencia , ya que hasta ahora, precisó, no ha publicado la planilla de los diputados; no han publicado a manera de datos transparentes, los gastos en viajes; no publican la asistencia de manera dividida, sino que las publican juntas, las de diputados principal y su suplente.

Manifestó que ya se ha publicado que hay diputados con familiares en las planillas de la Asamblea, y anunció que desde este mismo mes hará la investigación para verificar si hay diputados en esta condición. “Yo los voy a denunciar en la Autoridad Nacional de Transparencia e Información y voy a pedir lo que cabe, que es la destitución”, advirtió.

No llenó las expectativas

Al respecto, Cristian Ábrego, de la Fundación Conciencia Ciudadana, expresó que la labor del Legislativo ha estado por debajo de las expectativas considerando que los ciudadanos tenían la esperanza de ver a una Asamblea diferente luego de que fueran electos un gran número de diputados nuevos.

“La idea era ver más leyes anticorrupción, diputados sin planillas abultadas, ver más rendición de cuentas del trabajo que se está haciendo, ver un debate sobre reformas al Reglamento Interno de la Asamblea, ver un debate de reformas constitucionales mucho más inclusivo. En general le doy una calificación negativa considerando todos estos factores”, señaló.

Para Ábrego la discusión y aprobación de leyes anticorrupción sigue siendo una tarea pendiente del Legislativo.

“Es precisamente por esto que siguen habiendo escándalos de corrupción en los tres últimos gobiernos, en donde no vemos personas condenadas y no vemos una verdadera certeza del castigo ni acciones para prevenir que se den estos actos corruptos”, enfatizó.

Tampoco fue aprobado el proyecto que modifica la ley de contrataciones públicas, a pesar de que fue enviado a la Asamblea por parte del Ejecutivo.

“Esta es una ley muy importante, parece que la Asamblea, no sé si por falta de voluntad o falta de tiempo, no lo aprobó. Sin embargo, no le ha dado la prioridad que merece. Es importante hacer cambios en esta norma”, enfatizó Ábrego.

Para el activista de la sociedad civil, no hay señales de que en esta nueva legislatura haya cambios en la Asamblea y se aprueben leyes anticorrupción.

“En la primera legislatura no dieron señales de venir con una actitud distinta, dudo mucho de que en lo que resta de este periodo constitucional lo haya. Es lamentable porque realmente los ciudadanos teníamos la esperanza de ver una Asamblea diferente con los resultados positivos del no a la reelección”, destacó Ábrego.

Siguen malas prácticas

Mientras, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), resaltó la labor de algunos diputados independientes, quienes aseguran están actuando como verdaderos representantes de los ciudadanos; presentando proyectos de leyes para prevenir la corrupción; rechazando las malas prácticas de los diputados, como seguir ejerciendo el derecho a pesar de ser un grave conflicto de interés; participando puntualmente de las sesiones; rechazando el clientelismo y debatiendo con argumentos y respeto.

Planells también destacó como positiva una mejora en la asistencia de los diputados al Pleno.

Por otro lado, afirmó que la Asamblea Nacional ha caído en las mismas malas prácticas del pasado y que impulsaron la campaña del “No a la Reelección”, y quizás hasta peor por el tema de las reformas constitucionales.

Indicó que aprovechar un debate tan importante para el futuro del país, para introducir reformas que los benefician en detrimento de la democracia, es quizás lo más bajo en lo que ha caído la Asamblea.

“Aparte de continuar las prácticas clientelistas con la repartidera de bonos y jamones, a pesar de que las donaciones fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. Los insultos desde el Pleno, el abuso de los recursos del Estado y la falta de transparencia en la publicación de las planillas y contratos violando la ley de transparencia, son algunas de las acciones que debemos erradicar”, enfatizó Planells.

Análisis de Reglamento avanza lentamente

Pausado debate

Dos de los principales proyectos de ley cuya aprobación exige la sociedad civil se mantienen sin ser avalados, y sus análisis avanzan lentamente en sus respectivas comisiones.

El proyecto de modificación del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional no ha recibido el primer debate en la Comisión de Credenciales, presidida por el diputado Roberto Ábrego. Mientras que el proyecto que modifica la ley de contrataciones públicas, el cual fue enviado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Nacional, se mantiene aún en la fase de consultas en la Comisión de Comercio, a pesar de haber transcurrido la primera legislatura del primer periodo ordinario de sesiones.