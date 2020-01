Las razones de las ventas que realizó Moncada Luna en el semáforo

El abogado Gonzalo Moncada Luna realizó una particular protesta y terminó siendo victima del virus de las redes sociales. Este martes se hizo viral un video, donde el abogado vende objetos a los conductores, todo un vendedor ambulante con saco.

Gonzalo Moncada Luna, abogado José Arcia / La Estrella de Panamá

Moncada Luna en conversación con La Estrella de Panamá explicó lo que realizó y porque lo hizo, y reconoció que no es la primera vez que hace algo introvertido.

La idea de la protesta, de este martes, empezó el día anterior, cuando vio a un colega manejando taxi. “Es un buen abogado que lo conocí litigando y me dijo que la situación estaba muy difícil y eso me llegó”, indicó Moncada Luna.

Fue así que Moncada Luna decidió comprar calcomanías del Cristo Negro de Portobelo, de quien se confesó devoto, para venderlas en el semáforo de El Dorando como una medida de protesta por la situación económica del país. Aunque asegura que no buscaba hacerse publicidad, es consciente de que en estos tiempo no se puede hacer cosas sin que no se haga público por los teléfonos móviles.

Explicó que su protesta en fundamentalmente en contra del Gobierno que prometió una reactivación económica y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, incluso, en uno de sus viajes “vino con un cheque” para mejorar la economía y lo que ha hecho es pagarle a los empresarios. “No hay seguridad de que el pago de esas deudas reativen la economía, de hecho no ha pasada nada”, insistió.

Es por eso que el abogado alega que su protesta es en solidaridad con los desempleados, especialmente con los jóvenes que obtienen un título universitario y no consiguen trabajo.

Moncada Luna, además de cuestionar los resultados en materia económica del Gobierno, alega que tampoco ha dado señala de verdaderamente acabar con la corrupción.

“La corrupción no solo está en los sobreprecios de los proyectos públicos, sino también en las constrataciones de asesores con altos salarios”, analizó el abogado.

Parte del problema del desempleo es la corrupción. Con el salario de un asesor puedes contratar hasta tres personas, dijo.

Durante la protesta de este martes, Moncada Luna logró recaudar, después de tres horas, unos $200 de las ventas de las calcomanías que eran vendidas en $0.50, sin embargo, hubo personas que al enterarse del motivo de la protesta le donaban hasta $5.00. Dijo que el dinero recaudado se lo entregó a los vendedores ambulantes de El Dorado.

Por lo menos es la tercera vez que hace algo particularmente distinto a la cotidiano de su vida. Dijo que hace unos 10 años, se montó en un camión de basura, con el permiso del conductor, para experimentar lo que viven los recolectores de desechos sólidos.

En la postremería de la dictadura militar pidió que lo encerrarán, primero, en la cárcel Modelo y después en isla penal de Coiba para ver la situación de los detenidos. Esto, dijo, era parte de su trabajo de tesis para el título de abogado.