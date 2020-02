¿Qué tienen los grandes líderes?

Hace poco un cliente me preguntó si era importante que su equipo de líderes desarrollara habilidades de coaching, y antes de responder le pregunté a qué se debía su pregunta.

Hace poco un cliente me preguntó si era importante que su equipo de líderes desarrollara habilidades de coaching, y antes de responder le pregunté a qué se debía su pregunta. Su respuesta fue muy interesante; me comentó que no solo estaba leyendo más sobre el tema pero que él sabía que los coaches tenían habilidades para escuchar con mucha atención, facilitar nuevas ideas y promover niveles más altos de desempeño; añadió “Si mis gerentes pudieran hacer eso, tal vez tuviera más líderes y menos jefes”.

Sus palabras resonaron en mi y me hicieron recordar los diferentes tipos de líderes y jefes que he tenido. Recuerdo aquellos que simplemente no escuchaban y estaban totalmente adheridos a sus propias ideas, generaban un ambiente poco motivador, de hacer el menor esfuerzo posible. También tuve líderes con los que era un gusto trabajar, y enfocándome específicamente en esos pude determinar que todos combinaban habilidades que hoy sé que son de coaching.

Un estudio por la empresa Multi Health Systems, que cuenta con herramientas de medición de la Inteligencia emocional, encuestó a 220 altos y exitosos ejecutivos de empresas Fortune 500, identificó que estos líderes tenían 4 dimensiones o habilidades mucho más desarrolladas que sus colegas siendo estas: autenticidad, coaching, visión e innovación

Definieron la dimensión de coaching como una autoconciencia elevada, empatía, objetividad, interés genuino por las personas, asertivo y con capacidad de escucha que controla sus impulsos y sabe manejar el estrés.

En este mundo cambiante donde cada vez hay más grupos colaborativos, jerarquías planas, se habla de accountability o rendición de cuentas; el hecho de saber hacer las preguntas correctas, facilitar perspectivas y motivar a que se eleve el desempeño; el coaching se convierte en una práctica muy preciada.

Las habilidades de coaching son herramientas no solo enriquecedoras sino necesarias en el liderazgo moderno. No se trata de que todas las personas tenemos que certificarnos como coaches o que las empresas tienen que correr a certificar a sus ejecutivos; pero todos nos beneficiaríamos si nos escuchamos más; si tenemos la posibilidad de ampliar nuestras perspectivas y las de otros; si estamos presentes con nuestros equipos; si generamos confianza y tenemos un interés genuino para elevar el desempeño.

En cuanto al manejo de estrés, la epidemia moderna, los procesos y habilidades de coaching también nos pueden ayudar a moderar nuestras reacciones ante esta carga. Y esto promueve un ambiente más sano y agradable, no solo en la oficina sino en la casa.

Nuestros hijos tal vez van a estudiar carreras que no existen hoy; y cuando entren a la fuerza laboral puede ser que las generaciones mayores descartemos las nuevas tendencias como una moda. En el mundo futuro del trabajo, existirán más profesiones y plazas de trabajo enfocadas en habilidades blandas y de colaboración. Si desde ahora nos acostumbramos a escuchar más, a ampliar nuestras perspectivas, a conectar más para generar más, estamos pavimentando una sociedad más integrada y recortando la curva de ajuste.

Ante la pregunta de mi cliente me quedo con un Sí rotundo, hay habilidades de coaching que nos ayudan a nosotros mismos, a nuestros equipos, a la empresa donde trabajamos y por ende a la Sociedad.

La autora es Coach Ejecutivo, de Liderazgo y Equipos, Presidente y miembro de ICF Panamá.

El Capítulo de Panamá de la International Coach Federation –ICF es una asociación sin fines de lucro, comprometida con el fomento y la difusión de la práctica profesional y ética del coaching. Está afiliada a la International Coach Federation-ICF, la organización global más grande y reconocida de Coaching.

