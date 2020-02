Nuevo Hospital del Niño enfrenta otro reclamo

El consorcio chino-turco Camce presentó un segundo recurso contra la licitación para la construcción del nuevo Hospital del Niño. En esta ocasión contra el segundo informe de la comisión evaluadora del Ministerio de Salud (Minsa) que ratifica a la empresa española Acciona Construcciones como la ganadora del acto público.

El reclamo, presentado este lunes ante la Dirección de Contrataciones Públicas, se sustenta en que la comisión evaluadora no ponderó la experiencia del consorcio chino en la construcción de hospitales al otorgarle cero puntos en ese renglón.

Los representantes legales de la empresa alegan que aportaron los documentos que comprueban su experiencia en la construcción de hospitales en Turquía. Rubén Castrejo, abogado y vocero de la empresa, explicó que la comisión evaluadora no tomó en cuenta un documento en el idioma turco que fue traducido al español en Turquía y fue debidamente apostillado, en el que se comprueba la experiencia del consorcio.

El documento no fue tomado en cuenta por la comisión evaluadora, en vista de que no había sido traducido al español en Panamá, sino en Turquía.

El Minsa, incluso, elevó una consulta a la Cancillería para determinar la legalidad o no del documento. La Cancillería, en una carta del pasado 28 de enero, respondió que los documentos aportados “cumplen con las formalidades establecidas para documentos procedentes del extranjero, toda vez que han sido presentados debidamente, traducidos y apostillados”. Castrejo explicó que los documentos fueron traducidos al español en Turquía porque en el país no hay traductor del idioma turco al español. “Si la comisión evaluadora hubiese ponderado este renglón, con al menos ocho puntos, nosotros (la empresa) hubiésemos ganado la licitación”, recalcó Castrejo. Para el renglón de experiencia, el pliego de condiciones exigía 25 puntos y la española Acciona obtuvo 15. Para Castrejo, sin embargo, la empresa Acciona no tiene experiencia en construcción de hospitales porque solo tiene una participación del 60% en la construcción del hospital Rafael Hernández que aún no ha terminado.

Otro de los aspectos que cuestiona el consorcio chino es que la fianza de cumplimiento que presentó la española Acciona establece 180 días calendario, mientras que el pliego de condiciones habla de 180 días hábiles. Sin embargo, la Contraloría certificó que la fianza presentada por Acciona cumple los requisitos que exige la Ley 22 del 27 de junio de 2006 mejor conocida como Ley de Contrataciones Públicas, que establece un periodo máximo de 180 días para la fianza de cumplimiento, sin especificar si son días hábiles o no.

El consorcio chino pide una anulación parcial del informe de la comisión evaluadora del Minsa. El director de Contrataciones Públicas, Rafael Fuentes, explicó que la entidad tiene dos días para admitir o rechazar el reclamo, y en caso de admitirla, cinco días para la resolución que puede confirmar todo lo actuado por la comisión evaluadora o solicitar una nueva evaluación del acto público.

El acto público para la construcción del nuevo Hospital del Niño se realizó en abril del año pasado, sin embargo, el contrato no ha sido adjudicado por reclamos y demandas que ha presentado el consorcio chino. La Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó, incluso, realizar un segundo informe de evaluación para lo cual el Minsa conformó una nueva comisión evaluadora que el pasado viernes emitió sus consideraciones y dio como ganadora a la española Acciona. Castrejo dijo que la intención del consorcio chino no es atrasar la construcción del nuevo Hospital del Niño.