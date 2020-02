¿Cuándo acudir a un 'coach' personal certificado?

Muchas personas se preguntan si necesitan un coach personal y para qué les serviría. Me gustaría presentarte algunas situaciones en las que te beneficiarías al contratar a un coach profesional:

-Cuando sientes que no has desplegado todo tu potencial humano aún.

-Cuando necesitas saber cómo involucrarte efectivamente en una realidad cambiante, incierta y ambigua.

-Cuando has intentado llevar acciones de mejora en tu vida sin resultados satisfactorios.

-Cuando tu motivación, confianza y compromiso no se sostienen en el tiempo.

-Cuando tus creencias, juicios limitantes y emociones recurrentes afectan tu bienestar.

-Cuando sientes que tu modo de comunicar, gestionar emociones o definir prioridades son insuficientes en este momento.

-Cuando te comprometes a transitar una experiencia de autoconocimiento y aprendizaje activo a fin de disolver tus conflictos personales.

-Cuando puedes honrar y estar en paz con tu pasado y te dispones a diseñar un porvenir como protagonista responsable en tu vida.

-Cuando necesitas clarificar metas, objetivos profesionales o emprendimientos.

-Cuando estás atravesando momentos de crisis en tu vida (mudanza, cambio laboral, traslado, redefiniendo carreras, roles) y necesitas del acompañamiento de un profesional certificado.

-Cuando valoras quién eres y sientes que mereces un tiempo transformador para ti.

El coaching es un proceso y como tal tiene un tiempo definido, usualmente 6 a 10 sesiones. Las sesiones son conversaciones a través de una metodología de abordaje específica del coaching.

El objetivo o la meta que se trabajará es determinado por el cliente.

No existe proceso de coaching si no está claro: el objetivo, el diseño de acciones y la medición de resultados; todo ello estipulado en un contrato de común acuerdo donde, además, quedan explícitos los roles, responsabilidades, limitaciones, alcances, etc.

Cada sesión es un proceso creativo, único, dinámico y de retroalimentación constante.

El propósito de las herramientas de coaching es que cada cliente amplíe su capacidad de observación, indagación, cuestionamiento y sobre su compromiso; es así como este identificará sus talentos, habilidades o destrezas no desplegadas en su máxima potencialidad. Sin embargo, no es simplemente un darse cuenta desde el entendimiento, sino llevar a la acción esa revelación novedosa y desde allí consolidar un nuevo aprendizaje que siempre es transformador.

Un coach profesional está capacitado en identificar los modelos de aprendizaje, la comunicación verbal y no verbal. Asimismo, prestará suma atención en la coherencia entre emoción, cuerpo y lenguaje. Un coach empático y compasivo comparte sus observaciones con respeto, compromiso porque entiende que cada cliente tiene sus tiempos y modos de transitar el proceso de autoconocimiento.

Para el coaching todo ser humano posee las herramientas para lograr aquellos cambios que dice desear, y es en las dificultades, limitaciones o temores que pudieran estar afectando los resultados esperados, donde el coach y cliente forman una gran alianza temporal.

El proceso de coaching personal no es psicoterapia, no se trabaja psicopatologías, no se centra en el pasado y no indica qué acciones o decisiones debe tomar el cliente; por tanto, no es una consejería ni mentoría

Los coaches profesionales certificados por la ICF derivamos a profesionales de la salud cuando constatamos indicadores de alerta, y nos declaramos incompetentes cuando el objetivo excede las habilidades o competencias del coach o no están alineados con el Código de Ética. Trabajamos comprometidos a brindar un servicio a la comunidad de excelencia, con estándares internacionales en nuestra práctica profesional.

La autora es 'coach' profesional y licenciada en psicología. Miembro ICF y líder del comité de Membresía ICF capítulo Panamá.

El Capítulo de Panamá de la International Coach Federation –ICF es una asociación sin fines de lucro, comprometida con el fomento y la difusión de la práctica profesional y ética del coaching. Está afiliada a la International Coach Federation-ICF, la organización global más grande y reconocida de Coaching.

www.icfpanama.org

www.coachfederation.org