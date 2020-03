Uso del FAP como posible alternativa para mitigar la crisis económica del Covid-19

El uso del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) que tiene un saldo de aproximadamente $1.3 billones, parece una alternativa a considerar por parte de los gremios empresariales como un intento de palear la crisis económica del Covid-19, que ha golpeado a varios sectores que empiezan a demostrar desesperación y nerviosismo.

Nadie sabe qué tan hondo será el hueco, por ahora parece algo infinito que no toca fondo. Desde su aparición en la capital, el lunes pasado, empezó a paralizar todas las actividades y en poco tiempo se extendió por todo el país (en el sector educativo) debido a las medidas sanitarias adoptadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

Este detenimiento de todos los sectores hundirá aún más a la insípida recuperación económica que se asomaba a principios de año.

El uso del FAP que está destinado para casos de emergencia nacional tiene otros filos: ¿cuánto será suficiente?, ¿cómo se recuperarán los fondos?, y si se usa el dinero, ¿en qué se empleará?

Por otra parte es casi inminente que el gobierno tendrá que discutir con el sector privado medidas extremas en varios temas: laborales, bancarios, comerciales, educativos, y una larga lista.

Si el trabajador no asiste al trabajo por incapacidad, o si la empresa no genera ingresos para pagar las planillas, aún deben mantener los puestos de trabajo antes que dejar sin salario a los empleados. En este renglón se busca implementar decisiones que no afecten a la masa obrera, una conversación entre el Ministerio de Trabajo y algunos gremios.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), liderado por Julio De La Lastra, se encuentra en sesión permanente desde ayer, con el fin de elaborar un documento para presentarlo al Ministerio de Economía y Finanzas la próxima semana para aportar algunas ideas sobre lo que se podría hacer para reflotar la situación.

Los afiliados al CoNEP están conscientes de que si bien es cierto que el gobierno ha tomado acciones pertinentes en materia sanitaria, se debía haber consultado con los sectores involucrados. Por ejemplo, en materia laboral “hay muchos grupos que tienen relaciones laborales distintas, como la construcción o el comercio, y queremos ser parte de las decisiones que adopte el Minsa por las medidas sanitarias impuestas”.

El sector privado entiende la crisis sanitaria, pero busca varias medidas salomónicas para mitigar la pérdida.

Uno de los sectores con los que se debe conversar es la banca. Los deudores están preocupados por cómo cancelarán sus hipotecas y préstamos si no tienen a quién venderles sus productos o servicios.

En este sentido, De La Lastra adelantó que conversaron con los banqueros para saber si era viable tomar medidas como en Italia, donde el gobierno ordenó congelar los intereses por 18 meses. “Ellos respondieron que los fondos de los bancos no son de ellos, sino de los cuentahabientes, y cualquier decisión debería ser consultada. Con esto podrían ser solidarios con las ganancias, pero no con los fondos de los clientes”, contó De La Lastra.

Hasta el momento ningún sector, incluyendo el turismo –primera puerta de entrada del coronavirus–, ha cuantificado pérdidas. Una tarea pendiente para los gremios que se centraron en contener el impacto a nivel sanitario.

Ayer el Minsa y Migración decretaron que en el sector marítimo no puede haber intercambio de marinos en Panamá. “El intercambio de tripulación es positivo porque promueve el sector hotelero, muchos vienen de oriente a Panamá en no menos de 18 días, si hablas del tiempo de incubación del virus el mismo debería de evidenciarse en alta mar. Por eso es que esto a veces no tiene sentido, y pedimos que consulten a los gremios respectivos”, manifestó De La Lastra.

Es urgente adoptar medidas económicas, aunque hasta el momento el MEF no ha anunciado en qué consistirán ni cuáles serán hasta no culminar los estudios que realiza el equipo de asesores económicos sobre los diferentes escenarios que pueda dejar el virus que ha causado estragos en todo el mundo.

Ayer la bolsa de Nueva York vivió su peor jornada desde 1987. Se desplomó 2,352 puntos ignorando prácticamente las inyecciones de la Reserva Federal de Estados Unidos por un valor de $1.5 billones para detener la caída libre de Wall Street.

Rosario Turner, ministra de Salud, sostuvo una reunión con la Cámara de Comercio en la que explicó cómo trabajará la entidad en cuanto a los certificados de incapacidad. Dijo que se les dará un certificado a las personas que están en observación, que debe ser entregado a la Caja de Seguro Social, para luego ser transcrito como certificado de incapacidad.

También se trató el tema de la importación de insumos, medicamentos, productos de higiene, alimentos y control de precios debido a la forma en que algunos ciudadanos nerviosos han acaparado estos productos de los supermercados.

Panamá reporta 27 casos de Covid-19

PANDEMIa

Las autoridades de Salud de Panamá informaron que se ha elevado a 27 el número de casos de Covid-19 en el país.

Hasta el momento, Panamá reporta un muerto, el primero de Centroamérica.

“La mayoría de los casos corresponden a personas mayores de 40 años y 21 de ellos no han requerido hospitalización y se mantienen en aislamiento domiciliario”, detalló este jueves la ministra Rosario Turner.

Todos los pacientes de coronavirus son panameños con antecedentes de viajes a países como España, Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico y Francia.

Actualmente, las autoridades de Salud le dan seguimiento a 3,800 personas.

“En la medida en que nosotros empecemos a masificar las pruebas, ese porcentaje que estamos viendo –una muerte en relación a 27 casos– va a bajar considerablemente", dijo el infectólogo Xavier Sáez-Llorens.

En Panamá existe una transmisión local o "cuasi comunitaria" pero no es sostenida, indicó un funcionario de la Organización Panamericana de la Salud.

Por otra parte, esta semana la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional anunció que se prepara para discutir un anteproyecto de ley para imponer sanciones a quienes a través de las redes sociales o llamadas a las líneas telefónicas de emergencia, realicen alertas falsas que alarmen a la población en temas sanitarios.

La medida surge ante la llegada al país de la enfermedad del coronavirus.

El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, el diputado Crispiano Adames, manifestó que es necesario establecer parámetros para frenar la desinformación en materia de salud que se despliega a través de las redes sociales “de manera irresponsable y poco consecuente con la ciudadanía”.