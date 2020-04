Sello de salvoconducto genera polémica en el sector agropecuario

El presidente de la Unión Nacional de Productores de Panamá, Alquides Acevedo, considera que es innecesario que el Ministerio de Salud (Minsa) selle los salvoconductos emitidos por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ya que representa un riesgo de contagio del COVID-19.

Al dirigente le preocupa que el productor cuando se presente a una institución de salud pública en busca del sello puede exponerse “al peligro de contagio, a su familia, y a sus colaboradores” del nuevo coronavirus que hasta este lunes, ha cobrado la vida de 94 personas en Panamá.

“Por otro lado, los agentes de la Policía Nacional, han pretendido interpretar, invalidar, desconocer y sancionar a nuestros productores que se encuentran en sus tareas en una clara extralimitación de sus funciones como servidores públicos”, critica Acevedo por medio de un comunicado.

El presidente de la Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá, Juan Guevara, considera que esta nueva medida “afecta a los todos los productores. En Chiriquí ya se ha impedido el flujo, se han quitado licencias”.

De acuerdo con el productor de Tierras Altas, Augusto Jiménez el Minsa emite salvoconductos con horarios de 5:00 a.m a 5:00 p.m. sin embargo “el agro no tiene horarios. Eso trajo cierta incomodidad toda vez que aquí se levantan antes de esa hora porque hay que estar colocando riegos".

El dirigente de Ganaderos de Rescate de Los Santos, Nelson Cedeño, coincidió con el productor de Chiriquí, porque según él, los productores “trabajan 24 horas durante los 7 días de la semana”.

“Nosotros no podemos salir de noche, pero los cuatreristas sí. Tenemos bombas de riego que tenemos que retirarlas porque o si no, no amanecen”.

Por su parte, el viceministro del Mida, Carlos Rognoni, señaló este martes que ante el mal uso de los salvoconductos otorgados por la entidad, el Minsa estará validando los salvoconductos.

“Al final los salvoconductos que se han utilizado por el Mida se van a validar a través del Minsa, pero los mismos se van a mantener vigente mientras salud emita una resolución regulando los detalles”, dijo Rognoni en TVN Radio.

Este medio intentó consultar con el viceministro del Mida, Carlos Rognoni, sobre esta situación y al cierre de la nota no hubo respuesta.

Por otro lado, el Minsa señaló a La Estrella de Panamá que hasta la fecha "no se están poniendo sellos para salvoconductos de productores, eso es con el Mida".