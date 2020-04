Sector logístico solicita extender el tiempo para adecuar los salvoconductos

El presidente del Consejo Empresarial Logístico, Antonio García Prieto expuso que de no ampliar el plazo la principal afectación sería en el flujo de la cadena logística y de carga

El Consejo Empresarial Logístico de Panamá (Coel) mostró su preocupación porque el sector podría sufrir de no extender el tiempo para que las compañías regulen sus permisos de operación.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ordenó a las empresas que hayan emitido salvoconductos a sus colaboradores remitirles la información sobre el nombre, contacto y número de teléfono de la compañía. El plazo para este trámite será hasta este lunes, 20 de abril, a las 5:00 p.m.

La decisión del MICI es porque en las últimas semanas se han reportado el uso indebido de salvoconductos en todo el territorio nacional.

Antonio García Prieto, presidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá (Coel) manifestó su preocupación ante la afectación que podría sufrir el sector logístico de no extender el tiempo para que las compañías regulen sus permisos de operación.

“El gobierno ha pedido la validación de los salvoconductos existentes a través del MICI, lo que ocurre es que el Ministerio se ha encontrado con una gama de dificultades con las empresas en el tema de los permisos de operación a través de ‘Panamá Emprende’ y en otros casos con la Dirección General de Ingresos (DGI). Además de eso existen compañías que no tienen permiso de operación porque son liberales como es el caso de los corredores de aduanas y los abogados marítimos que poseen idoneidad”, afirmó.

García declaró que el sector privado específicamente el logístico está muy preocupado por el corto plazo (lunes 20, 5:00p.m.) que otorgó el gobierno para que las empresas adecuen sus permisos, pues teme que algunas no les alcance el tiempo para completar el proceso.

De acuerdo con García el balance hasta estos momentos es que algunas empresas han logrado completar la solicitud. “Eso pone en riesgo el flujo de la cadena logística y el flujo de la carga que tiene que salir de los puertos en materia de importación suministrando medicinas, alimentos y equipos protectores para resguardar la salud. El llamado del Coel es solicitar apoyo al gobierno para que extienda la medida de tal manera que les permita a las empresas que ya están con su salvoconducto y su cadena logística que algún momento dado puedan ordenar los puntos que requieren dentro de sus avisos de operación”.

El presidente del Coel advirtió que la DGI no está funcionando este fin de semana tal cual como está funcionando el MICI. “Digamos si alguna compañía tiene asuntos pendientes con la DGI no podrá resolverlo hasta el lunes y el plazo que estableció el gobierno es hasta las 5:00p.m., en ese sentido vamos a ver un número importante que no puedan terminar este proceso y esa es nuestra preocupación porque se necesitan de todas estas compañías y de los actores de la cadena logística para que la carga fluya”.

“Requerimos a los transportistas, a las agencias navieras y de cargas, en estos momentos no nos podemos dar el uso de que no funcionen porque todos están efectuando un rol de beligerancia sobre los insumos que están llegando Panamá y los productos que pasan por el Istmo que van a otros países, es decir la carga que da el trasbordo, por ejemplo, que se mueve de un puerto del Pacífico a un puerto del Atlántico, esa carga requiere de un número importante de colaboradores que tienen que efectuar esa operación y entre esos están los transportistas que tienen que estar en la calle, si las empresas transportistas no logran resolver sus permisos de operación obviamente hay un riesgo en la cadena”, manifestó.

García puntualizó que hablar de un plazo establecido en estos tiempos no es prudente, puesto que varias instituciones están involucradas en este proceso de validación de los permisos y no se sabe a ciencia cierta cuando se pueda contemplar una fecha con exactitud, hasta que las acciones sigan en marcha.

“El gobierno debe buscar un mecanismo que asegure que las empresas que ya tienen su salvoconducto puedan seguir operando. Con este tema de la logística nos estamos jugando el poco oxígeno que le está llegando al país”, apuntó.

El presidente del Coel adelantó que el consejo realizará este lunes un inventario en horas de la mañana junto a todos los gremios. “El propósito de esto es efectuar un barrido con todos los miembros del Coel para que cada uno dentro de su plataforma de empresas que pertenecen a los gremios puedan darnos una retroalimentación para que nos digan que compañías han podido arreglar su permiso de operación y cuantas no lo han hecho, esto nos va a servir para que al mediodía podamos hacer un pronunciamiento, si es que el gobierno no lo hace antes, este comunicado irá enfocado para que se conozca a lo que nos vamos a enfrentar como población de no extenderse el plazo”.

El MICI solicitó a las empresas completar el proceso en la dirección: validacion.salvoconductos.mici.gob.pa/register. Para las consultas telefónicas adecuaron la línea 504-4420 que operará este fin de semana en un horario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El Mici aseguró que una vez obtenga la información se la traspasará al Ministerio de Seguridad.