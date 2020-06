Jefe de misión diplomática se lamenta por violencia en su país

"Me entristece el asesinato de George Floyd. Mi corazón siente dolor por él, por su familia", describió Philip Laidlaw

Philip Laidlaw, jefe de misión interino de la embajada de Estados Unidos en Panamá, no puede evitar expresar su dolor y la difícil introspección que enfrenta su país.

Al culminar el mes de la etnia negra, el diplomático emitió una breve reflexión sobre el asesinato de George Floyd, afroamericano que murió asfixiado por policías de Mineápolis al ser esposado boca abajo, con la ayuda de otro de sus compañeros uniformados. Aunque se desarrollan investigaciones sobre posibles violaciones de los estatutos, su muerte desató protestas violentas en varios estados de la unión americana en los que se registraron innumerables saqueos y se decretó el toque de queda para intentar contenerlos.

En el mes de la etnia negra, no solo se celebran los logros de la comunidad afroamericana, "estas fechas nos recuerdan su persecución por ser quienes son", describió Laidlaw, quien fue nombrado el pasado mes de enero luego de que su antecesora, Roxanne Cabral, dejara Panamá.

"Me entristece el asesinato de George Floyd. Mi corazón siente dolor por él, por su familia, y por tantos otros que estuvieron en esa situación antes que él. Me enoja y me indigna que todavía esto esté ocurriendo. Estados Unidos está en su mejor momento cuando defiende la justicia, la equidad y la inclusión. Y es en momentos difíciles como estos, que podemos convertirnos en una sociedad más sólida", se lee en el comunicado.

Estados Unidos enfrenta una trágica pérdida y encara verdades incómodas "acerca de quiénes somos y cómo nos tratamos los unos a los otros", añade el jefe de misión.

"Aunque me entristece este momento oscuro, tengo la esperanza de que abordaremos estos retos, y comenzaremos el largo y difícil proceso de corregir errores históricos. Cuando lo hagamos, seremos mejores de lo que jamás hemos sido", finalizó el jefe de misión en Panamá.

Terrence, hermano menor de Floyd, condenó la violencia que protagonizan algunos manifestantes. Medios internacionales recogieron sus palabras: a veces me enfado y quiero reventar algunas cabezas también, aseguró a una entrevista a ABC News.