La Ministra Turner comunicó al Ministro Sabonge, el visto bueno para el reinicio de labores en once proyectos de infraestructura pública

Minsa da aval para el reinicio de labores en once proyectos de infraestructura del MOP

El Ministerio de Salud (Minsa), dio el visto bueno a once proyectos de infraestructura pública prioritarios que ejecuta el Ministerio de Obras Púbicas (MOP), para la reapertura de labores.

En una misiva remitida al Ministro del MOP, Rafael Sabonge, la Ministra de Salud, Rosario Turner, responde a dos notas del MOP en donde se solicita la autorización para la reactivación de la operación, movilización de las empresas que desarrollan proyectos que revisten de urgencia notoria para evitar posibles efectos contra la población como inundaciones y derrumbes, que pudieran ser ocasionados teniendo en cuenta ya que inicio la temporada de lluvias.

Sobre el particular la Ministra Turner, con fundamento en lo dispuesto en la Resolución No. 453 de 29 de mayo de 2020 que autoriza la reactivación, operación y movilización del segundo bloque de la estrategia denominada “Ruta hacia la Nueva Normalidad”, entre los cuales se encuentra la construcción de proyectos de infraestructura pública priorizada, con visto bueno del Ministerio de Salud, realizó una verificación de los once proyectos señalados.

Turner indicó que en virtud esta verificación y lo dispuesto en esta norma, comunicó a Sabonge el visto bueno a once proyectos. El MOP había solicitado al Minsa el aval para al menos 29 proyectos prioritarios.

Esos proyectos que podrán iniciar labores próximamente incluyen: El diseño y construcción para la rehabilitación y ensanche de la Autopista Arraiján– La Chorrera, diseño y construcción para la rehabilitación del ensanche de la carretera Concepción Cuesta Piedra Volcán, en Chiriquí; la rehablilitacion de la carretera Pedasí-Los Asientos, Cañas, provincia de los Santos, el diseño y constuicción para la rehablitación de las calles del Distrito de Chitré, estudio, diseño y construcción para la rehabliitacion de la carretera CPA- El Jaguito- Calobre, rehabilitación CPA Gualaca-Chiriqupi Grande, diseño y construcción de la carretera Almirante-Changinola y de los caminos Valle Riscó-Punta Peña de Riscó, Valle Riscó-Oriente, Valle Riscó-Nance; en Bocas del Toro.

También podrán iniciar labores el proyecto para el diseño y conbstrucción de caminos del Distrito de Besikó (CPA) (San Juan, en Changuinola), rehabilitacion de la carretera San Andrés-Santa CruzDominical-Caisán- Monte Lirio y Circunvalación; en la provincia de Chiriquí, el diseño y construcción para la rehablitacion de caminos de la Pintada; en la provincia de Coclé, y el diseño y construcción para la rehabilitació de calles del distrito de Penonomé; en la provincia de Coclé.