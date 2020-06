Un activo que ayudaría a resolver la pandemia no es el dinero, sino la cohesión social, con un objetivo común. “Falta un sentimiento de unidad en el país.

'No hay sentimiento de unidad'

Un activo que ayudaría a resolver la pandemia no es el dinero, sino la cohesión social, con un objetivo común. “Falta un sentimiento de unidad en el país. Un liderazgo que inspire al resto”, dice tajante un sociólogo entrevistado que por motivos personales solicitó obviar su nombre. El profesional identifica dificultad para ponerse de acuerdo en un tema de interés nacional, un vacío que genera rechazo a la autoridad, razón por la que una parte de la población prefiere saltarse el confinamiento. “Una forma de mostrar asco a los políticos que parecen incapaces de irradiar esperanza”, añade. Una conducta suicida, en el que cada quien parece hacer lo que le da la gana.

El panameño se llena de solidaridad, pero atenta contra el prójimo. “La sociedad se ha convertido en una que exige derechos, pero no cumple sus deberes. Salen movimientos con el convencimiento de que la cuarentena coarta sus derechos, pero ellos no han pasado por la sala de Cuidados Intensivos”, lamenta. Un comportamiento que los médicos no comprenden, pues han sobrevivido a la primera oleada del virus y están agotados antes de empezar la segunda.

“Los pueblos con unidad de pensamiento, con un propósito de nación mostrarían conductas diferentes, enfocadas a un propósito común”, expresa.

El proceso de deterioro de la clase política, sumado a los cuestionamientos por corrupción en la construcción de hospitales, compras de equipos e insumos, falta de rendición de cuentas o reuniones políticas en restaurantes, han sido un mal ejemplo para el resto, y se suma a la descomposición del tejido social.

Un pueblo formado por una porción importante de hogares está liderado por mujeres (30%), en otro 25% se registra violencia doméstica, un 20% vive en pobreza, la mitad del empleo es informal.

Todo ello evidencia sustanciales desigualdades económicas y educativas. El Informe del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (2018) reveló que el 36% de los estudiantes de 15 años alcanzó los niveles mínimos de competencia en Lectura establecidos, mientras que el 19% logró los niveles mínimos en Matemática y el 29% en Ciencias.

“Ese plan de unidad nacional, debe estar acompañado de una educación cultural, no solo académica, como algo coherente, que se sepa defender como nación”, zanja el sociólogo.