Figuras públicas han manifestado su punto de vista tras la acción para secuestrar bienes a la exprocuradora de la Nación, Kenia Porcell, este jueves, como parte de una diligencia solicitada por el expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

"Si las cabezas de las instituciones que corresponden a justicia no asumen un rol de justamente poner en contexto los acontecimientos que ocurren y que la sociedad comienza a cuestionar, empieza a darse un tratamiento informal y la justicia no puede ser informal", cuestionó, este viernes, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, sobre el tema, durante una entrevista concedida a Telemetro Reporta.

Araúz también hizo un llamado "respetuoso" al presidente de la República, Laurentino Cortizo para que: "Asuma el control de los temas que tienen que ver políticas públicas en materia de justicia porque este país no aguanta más este carnaval".

Para la excandidata presidencial por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, la acción judicial realizada ayer es "un hostigamiento judicial que manda mensaje intimidatorio", aseguró la también exprocuradora del Ministerio Público (2014 hasta 2019) a TVN Noticias.

Mientras que el abogado Ramón Fonseca Mora también dio su opinión sobre el tema en su cuenta de Twitter: "Kenia: que te regrese con fuerza toda la maldad que hiciste y que te afecte igual a como nos afectó a muchos. Código de Hammurabi".

No fue el único que reaccionó a través de la red social. La esposa del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, Kristelle Getzler, manifestó: "No le deseo el mal a nadie. Pero Kenia, yo también quiero a mis hijos. Tenían 4 y 2 años. A mi casa usted mando a entrar a las 5 am, 5 personas y con perro bravo. Y ya tenían a Frank detenido hace meses en la cárcel, así que me tocó a mi lidear con todo".

La diligencia se realizó en la urbanización Mont Blanc, de Brisas del Golf con presencia de la defensa del expresidente representada por el abogado Alfredo Vallarino.

Acto seguido Porcell, consignó una fianza de $150 mil dólares para conservar sus bienes y frenar la orden de secuestro del Juzgado Tercero Civil, sin embargo Vallarino manifestó que el monto del secuestro se puede incrementar.