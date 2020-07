Bajar los 8,428 casos de covid-19, la meta del Minsa y la Alcaldía de San Miguelito

Hasta el 26 de julio, el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, mantenía un total de 8,428 casos confirmados con covid-19. Ante el número de contagios, la Alcaldía de San Miguelito, así como la regional del Ministerio de Salud (Minsa) lideran una serie de actividades enfocadas a frenar la propagación del virus.

Los casos confirmados en los nueve corregimientos que conforman el populoso distrito se distribuyen de la siguiente manera: Belisario Porras (1,807 casos), Belisario Frías (1,494), Omar Torrijos (1,181), Amelia Denis de Icaza (1,051), Arnulfo Arias (998), José Domingo Espinar (652), Rufina Alfaro (575), Victoriano Lorenzo (361) y Mateo Iturralde (309).

Entre el 23 y el 26 de julio, solo en San Miguelito, el Minsa ha confirmado covid-19 en aproximadamente 327 personas.

En el caso de la Alcaldía, su máximo representante, Héctor Valdés Carrasquilla —quien enfermó hace unas semanas de covid-19— desarrolla operaciones de desinfección en las principales calles del distrito.

El pasado viernes, según informó el equipo de Relaciones Públicas del alcalde, el operativo se desarrolló en en el Centro de Salud, ubicado en Cerro Batea, perteneciente al corregimiento de Belisario Frías, el segundo con mayor cantidad de contagios (1,494).

Operativo de limpieza

La jornada de limpieza y desinfección abarcó desde la sede del centro, las calles y los vehículos que transitaban el área, un trabajo en conjunto con la Junta Comunal del representante del área, Omar Ortega.

"No sabemos dónde está, en quién habita, en qué recámara está, en qué vereda camina, en qué calle circula, pero el covid-19 es un gran fantasma que le está haciendo mucho daño a los seres humanos, es por ello que con la desinfección de calles lo neutralizamos", Héctor Váldes Carrasquilla,

​Alcaldel del distrito de San Miguelito

Durante el operativo, el personal entregó kits de aseo básico para mantener la limpieza de cada individuo, los mismos contienen: jabón líquido, gel alcoholado y alcohol.

Pruebas y trazabilidad del virus

En tanto, Jessica Carrizo, médico general del Equipo de Salud Pública de la regional de San Miguelito, donde gestionan la trazabilidad del virus en el área, señaló: "Los resultados de todo paciente que se haga la prueba de forma institucional, ya sea Caja de Seguro Social, Minsa o del sector privado, van a llegar al sistema, a la base de datos covid-19, pues no importa de dónde provenga, nosotros vamos a tener accesibilidad de todos los pacientes".

"Ya no existen segundas y terceras pruebas, no es necesario. Los estudios científicos han confirmado que el virus, después de 14 días, ya no está en el cuerpo de la persona infectada. De encontrarse, son fragmentos y no deben provocar ninguna virulencia. Debido a lo anterior, el paciente y sus contactos deben guardar los 14 días de su cuarentena, sean positivos o no", Jessica Carrizo

​Médico general del Equipo de Salud Pública de la regional de San Miguelito

Y agregó: "A todos se les realizará su trazabilidad. Los centros de salud todos están abiertos, están atendiendo los controles de salud de aquellas personas con comorbilidades (enfermedades crónicas), mayores de 60 años y niños".