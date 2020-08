Odebrecht pide pagar multa con dinero que le adeuda el Estado

La constructora Odebrecht solicitó a la Fiscalía Especial Anticorrupción una dación de pago, como la cesión de la deuda que mantienen por cobrar en varias entidades del Estado por trabajos realizados a satisfacción de diferentes Ministerios, para cumplir con el tercer abono que totaliza $18.3 millones en concepto de la multa relativa al año 2019 en atención al acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el Ministerio Público.

Desde la firma y posterior homologación del acuerdo entre el Ministerio Público y las sociedades Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y Constructora Norberto Odebrecht de Panamá, S.A, en noviembre de 2017 por delito contra la administración pública, se impuso una sanción pecuniaria de $220 millones pagaderos en un plazo de 12 años, lo que corresponde a una anualidad de $18.3 millones. De este monto se han abonado $36 millones que corresponden a los dos primeros años.

Ahora bien, con respecto al tercer pago, el 23 de diciembre de 2019, la empresa abonó al Banco Nacional la suma de $1,142,691, pero ante la falta de liquidez, se pide una cesión de crédito, que antes debería aprobar la Contraloría. El faltante equivale a $17.2 millones.

A la fecha existen cuentas por cobrar por un valor de $20 millones con las cuales se podría sufragar esta obligación y todos los demás compromisos financieros que tienen las empresas", se lee en la nota enviada a la Fiscalía Anticorrupción. Cedida

Una fuente judicial proporcionó copias de los depósitos que efectuó la constructora posterior a una publicación efectuada por este medio el 26 de julio del año en curso, que pretendía informar si la empresa había cumplido o no con el pago de dichas multas. Para ello, se consultó a las fuentes idóneas que deben tener registro de las sumas abonadas por la brasileña, pero no especificaron una cifra concreta de los abonos, lo que dejó la duda sobre un posible incumplimiento de dicho acuerdo.

En el documento al que tuvo acceso el portal melodijoadelita.com, Odebrecht justifica que en la cláusula 12 del acuerdo de colaboración suscrito entre el Ministerio Público y las dos sociedades en cuestión, refiere a la capacidad de pago de la empresa en contexto del funcionamiento y las actividades que desarrolla en Panamá para poder hacer frente al compromiso de la multa. En dicho convenio se declara la vital importancia de mantener la permanencia de la constructora en Panamá, así como salvaguardar los puestos de trabajo directos e indirectos, y la necesidad de cumplir con las obras que en ese momento estaban en desarrollo.

En este contexto, la empresa explica en una misiva -a la que tuvo acceso este medio- dirigida a la Fiscalía Especial Anticorrupción que el gobierno, que se encuentra atrasado en los pagamentos a la constructora por trabajos ejecutados que han sido medidos en avance, inspeccionados y aceptados a satisfacción en contratos efectuados al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), la Alcaldía Nacional y el Ministerio de Obras Públicas.

Tomando esto en cuenta, "para el pago de la anualidad de 2019, por $18.3 millones, la capacidad de pago de la empresa se ha visto impactada negativamente por el amplio retraso en el pago de las cuentas. A la fecha existen cuentas por cobrar por un valor de $20 millones con las cuales se podría sufragar esta obligación y todos los demás compromisos financieros que tienen las empresas", se lee en la nota enviada a la Fiscalía Anticorrupción.

A la fecha la constructora ha pagado $36 millones de los $220 millones. Cedida

Sobre esta base y "considerando que el acuerdo no especifica una forma de pago", la brasileña considerara viable cumplir con su compromiso de la siguiente forma: una porción del respectivo pago mediante depósito a la cuenta del Tesoro Nacional (que según los registros ya fue depositada) y la porción restante a través de la cesión de créditos pendientes de cobro de pago a favor de la empresa por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas y de la Alcaldía de Panamá.

Una forma de pago que a criterio de la empresa no altera las condiciones del acuerdo. Para ello, antes se comunicaron con el Órgano Judicial y solicitaron a las fiscales que consideren la propuesta y comuniquen a las entidades relacionadas al cumplimiento del mismo, que no se estableció una modalidad específica de pago y que por tanto, la dación de pago como la cesión de deudas es viable en este caso para cancelar la obligación de conformidad al acuerdo de colaboración eficaz suscrito y homologado.

Termina la carta diciendo que Odebrecht ha comunicado a las instituciones antes mencionadas y a la Contraloría para aplicar el referido pago mediante la figura de cesión de créditos. Según conoció este medio, la fiscalía aún no ha contestado la inquietud de Odebrecht.

LOS ABONOS EFECTUADOS

Una información que debe ser clara y fiscalizada no se encuentra tan fácilmente en la entidades que deben dar cuenta de la misma, lo que da la impresión de un descontrol en ese renglón. Cuando se efectuó la primera entrega, este medio preguntó a las personas y/o instituciones idóneas y no supieron o se inhibieron de responder. No obstante, la información llegó a esta redacción por una fuente judicial posterior a la publicación de la nota.

Los documentos recibidos contienen los slips de depósito de la DGI. El abono inicial de $10 millones se pagó en febrero de 2017, fue entendido como un acto de 'buena fe' ante a la disposición de la constructora para alcanzar un acuerdo con las autoridades. Era una carta que se jugaba la empresa con el riesgo a que si no se concretaba el convenio podrían perder el dinero. Una vez el juez Decimosegundo de lo Penal, Oscar Carrasquilla, homologó el acuerdo, quedó entendido que el primer pago correspondía al año 2018.

Después se completó la anualidad correspondiente al año 2018 y la empresa depositó $8.3 millones. Dicho monto ingresó, según el recibo de la Dirección General de Ingresos (DGI), en el renglón 'multa de juzgado'.

El 27 de diciembre de 2018 las sociedades de la constructora completaron el pago supuestamente del siguiente año, de 2019, por monto de $18.3 millones mediante dos cheques, uno por $17 millones, que se efectuó con un cheque de gerencia a nombre del Tesoro Nacional y un segundo cheque por $1.3 millones.

Lo que quiere decir que a la fecha la constructora ha pagado $36 millones de los $220 millones.

ALGUNOS DE LOS ÚLTIMOS CONTRATOS ADJUDICADOS A LA EMPRESA

Con el Miviot se adjudicó el proyecto Renovación Urbana e Integración Humana en la provincia de Colón con un valor de $569 millones, una obra impulsada por el Gobierno de Juan Carlos Varela ejecutado a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el cual benefició a más de 25 mil colonenses. Adjudicada en 2015 al Consorcio Nuevo Colón, integrado por las empresas Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional y Cusa.

En 2016, la Alcaldía de Panamá otorgó a la constructora el Plan de Revitalización del Eje Urbano de la Ciudad de Panamá en el que se estipuló la construcción de aceras en barrios específicos de la capital, por un monto de $89.8 millones.