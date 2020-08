Fiscalía Anticorrupción aplica impedimento de salida del país para Martinelli

La Fiscalía Anticorrupcion aplicó impedimento de salida del país y notificación periódica los 15 de cada mes a Ricardo Martinelli, indagado hoy martes, 4 de agosto de 2020, por caso Odebrecht.

El exmandatario había sido citado hoy para rendir indagatoria en la investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en el expediente de la constructora brasileña.

Martinelli manifestó, al salir de la Fiscalía Anticorrupción, que no ho he renunciado al principio de especialidad, con el que fue extraditado a Panamá. “Esto es un verdadero atropello, luego de haber leído las acusaciones, son cargos políticos y amañados”, manifestó Martinelli.

El exmandatario agregó que “un juez debe definir si tengo o no principio de especialidad. Y no estos procesos. Por ser Martinelli no me aplican la ley”. “Estoy claro que por ser Martinelli no se aplican la ley, ley se le aplica al resto de los panameños”, agregó.

La Fiscalía Superior Especial Anticorrupción solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la práctica de evaluación psiquiátrica al expresidente Martinelli, quien aportó ante dicha entidad una incapacidad por dos meses que le impedía acudir a la indagatoria por el supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.

El exgobernante presentó tres certificados de incapacidad médica, la última de ellas por 60 días, firmada por el psiquiatra Algis Torres.