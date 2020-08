El gorgojo copra o gorgojo de las patas rojas del jamón, cuyo nombre científico es Necrobia rufipes, fue detectado el 21 de julio de 2020 en alimentos importados que son usados para peces y que venían en lotes procedentes de Costa Rica, explicó Eddy Barraza, investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá (UP).

Detectan presencia de gorgojo en el país que afecta al sector agropecuario

Para ubicar este gorgojo, el laboratorio analizó detalladamente las muestras del producto y se encontró que este presentaba daños severos como deterioro y pulverización, lo que afectaba la calidad y el periodo de vida durante el almacenamiento, generando pérdidas económicas considerables.

El laboratorio determinó que se trataba del gorgojo copra o gorgojo de las patas rojas del jamón, después de analizar el aspecto morfológico del insecto. Lo más preocupante de la existencia de esta plaga en el país es que se trata de un insecto que representa una amenaza para la producción de alimentos.

Por esta razón, el investigador Eddy Barraza advirtió a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), es decir a la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal y el departamento de Vigilancia Fitosanitaria, así como a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), sobre la detección e identificación de la plaga para que se tomen las medidas, sin embargo, aún no se ha recibido respuesta sobre las medidas fitosanitarias que se aplicarán.

En Panamá, este insecto mantiene el estatus de plaga cuarentenaria desde el año 2008, para algunos productos procedentes de la India, según lo establecido en los resueltos Aupsa-Dinan-075, del 29 de mayo de 2008 (Gaceta Oficial N° 26371, del 18 de septiembre de 2009) y Aupsa-Dinan-124, del 24 de julio de 2008 (Gaceta Oficial N° 26377-A, del 28 de septiembre de 2009).

Esto, explicó el investigador, quiere decir que el insecto no existía en el país, pero se mantenían requisitos fitosanitarios de algunos productos importados para evitar que el insecto ingresara a Panamá.

Este insecto es señalado como “plaga de interés primario” en otros países para la pulpa del coco, alimento para mascotas, pepita de marañón, jamón, tocino, productos cárnicos embutidos, quesos, harina de pescado. Es, además, considerado plaga de interés secundaria para el almacenaje de semillas de oleaginosas, carne seca y carne ahumada.

De igual manera, este insecto mantiene un interés en estudios de medicina forense, ya que varias especies de este género han sido reportadas y asociadas a cadáveres de humanos y animales en estado avanzado de descomposición. “Él aparece en la fase en que el cadáver prácticamente no tiene carne y ayuda a los médicos forenses a determinar el tiempo del difunto”, señaló el investigador de la UP.

“Se hacen necesarias y urgentes las medidas y acciones orientadas a la información y capacitación de nuestros productores e importadores para la alimentación animal y humana; para que estén informados de la presencia de esta nueva plaga en el país”, advierte el investigador.

La idea es que se puedan buscar las medidas oportunas para su rápida detección y evitar o reducir la diseminación del insecto a otras regiones del país.

“Nos sentimos satisfechos con el trabajo que hacen los investigadores, que siempre están aportando de manera importante al país. De allí el interés de que se apoye a la UP. Este hallazgo no va venir nadie de otro país a descubrirlo por nosotros”, dijo Eduardo Flores, rector de la UP.