Gotera impide traslado de pacientes covid-19 al Figali

El presidente panameño Laurentino Cortizo confirmó este martes que las goteras del centro de convenciones Figali, en Amador —un antiguo edificio que el gobierno decidió adecuar para pacientes covid-19— impiden el traslado de infectados por coronavirus.

"Sé que se ha estado haciendo mucho trabajo, pero yo necesito que el 100% de ese tema de gotas en el Figali se resuelva. Mientras eso no se dé, aguanten, no me metan pacientes ahí con goteras", sentenció el mandatario durante un evento oficial en el popular barrio El Chorrillo.

El pasado viernes 14 de agosto, en un recorrido por el distrito de San Carlos, el gobernante anunció que para este mismo día ya el viejo Figali estaría en condiciones para movilizar a los primeros pacientes enfermos con covid-19 moderado.

Previamente, en un recorrido por las instalaciones, Cortizo informó que entre las reparaciones que se le debía hacer a este centro de convenciones estaba la reparación del techo por goteras, la verificación del sistema eléctrico y los aires acondicionados, así como el funcionamiento de la planta eléctrica, entre otros trabajos.

En total, el Figali sería adecuado con tres salas para pacientes moderados y una sala para Unidad de Cuidados Respiratorios (UCRE). Contará con 160 camas, cuatro salas y un diseño "muy práctico" con instalaciones para insumos biomédicos, oxígeno portátil, duchas, entre otras facilidades para atender a los pacientes con covid-19 moderado.

Amador

Durante el evento de este martes, el presidente Cortizo también se refirió al proceso de habilitación y adecuación del Centro de Convenciones de Amador, que consideró "mucho mejor" por ser un edificio más nuevo, que pese a no recibir mantenimiento presenta menos problemas de goteras y aires acondicionados.

El reacondicionamiento contempla la colocación de 800 camas, contará con tres salas y las instalaciones se adecuarán de acuerdo con la necesidad. El costo de adecuación del Figali para los pacientes con covid-19 ronda los $700 mil y las de Amador $900 mil .

Cortizo, a su vez, indicó que "afortunadamente" en estos momentos hay algunas camas disponibles en salas y unidades de cuidados intensivos en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid.

Sin embargo, instó a todos los pobladores (nacionales y extranjeros) y funcionarios de gobierno a no bajar la guardia frente al coronavirus y a seguir las medidas de bioseguridad necesarias para reducir los riesgos de contagios como: mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, entre otros.

"Este virus es un virus muy traicionero… y no podemos coger ningún chance porque se está llevando mucha gente, más de 700 mil fallecidos a nivel mundial. Esto es muy serio", alertó Cortizo durante el lanzamiento del programa 'Recuperando Mi Barrio'.

La polémica 'keratina'

En sus declaraciones, Cortizo también adelantó que esta tarde el Minsa anunciará la extensión de los horarios de movilidad para hombres y mujeres, tras la apertura esta semana de más actividades económicas.

De acuerdo con el presidente, la medida respondería a la necesidad de la población de que no le alcanza el tiempo para hacer algunas diligencias y recibir algunos servicios como en los salones de belleza, como "la keratina".

El mandatario panameño recomendó que se deben seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad para evitar los contagios de covid-19, para así continuar la reapertura de actividades económicas sin retar "a un virus que nos gana".

Gobierno inicia 'Recuperando Mi Barrio' en El Chorrillo

Tal y como lo había anunciado el pasado 1 de julio, al cumplir un año de gestión, Cortizo comenzó el programa Recuperando Mi Barrio, en El Chorrillo, con la entrega de la orden de proceder para la rehabilitación de 92 edificios en este populoso corregimiento de la ciudad de Panamá.

"Este plan piloto inicia en 92 edificios de El Chorrillo donde hoy se entregó la orden de proceder. Este programa es producto de los compromisos que adquirí el 1 de julio en la Asamblea Nacional, que se llama Recuperando Mi Barrio", señaló Cortizo.

Indicó que además de El Chorrillo también se rehabilitarán edificios en otros corregimientos de Panamá, San Miguelito y Colón.

Como parte del proyecto, se harán trabajos de pintura, cambios de techo, mantenimiento de áreas verdes, entre otras mejoras.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, lanzó el programa en El Chorrillo. Roberto Barrios | La Estrella

´El programa se seguirá en Santa Ana, Barraza, Curundú, Los Libertadores, Tuira y Chucunaque, Complejo Guadalupe, Paraíso, Los Abanicos, Casco de Colón, Irving Saladino, Río Alejandro, entre otros, según dijo el mandatario el pasado 1 de julio al cumplirse un año de gestión.

De acuerdo con Cortizo, la rehabilitación y remozamiento de los edificios e infraestructura pública del plan Recuperando Mi Barrio permitirá la generación de empleos temporales, de mano de obra local.

Al respecto, el diputado Héctor Brands dijo que espera que el programa se traslade prontamente a otros barrios del país.