Docentes exigieron liberación de la banda ancha con 'apagón pedagógico virtual'

A un mes del reinició del calendario escolar 2020, debido a covid-19, los docentes, directores, padres de familia y estudiantes del sector oficial llevaron este jueves un "apagón pedagógico virtual", como muestra de protesta, para que el Ministerio de Educación (Meduca) libera la banda ancha del internet para docentes y estudiantes, así como entregue el equipo necesario para impartir y recibir clases bajo la modalidad a distancia.

Hasta la semana pasada, las clases a distancia las recibieron unos 524,719 mil estudiantes, es decir el 70.5% del total, según reveló este jueves en ECO TV, la titular del Ministerio de Educación (Meduca), Maruja Gorday de Villalobos.

La ministra reconoció que aún están trabajando para llegar a los estudiantes que residen en áreas difícil acceso, los sitios insulares y comarcales. "Sabemos que no tenemos las condiciones perfectas. Reportes indican que hay relación, continuidad, docente - estudiante. Para el lunes repartiremos uno 15 mil dispositivos del inventario que teníamos", dijo en el programa Radiográfia, Gorday de Villalobos.

En su intervención la ministra hizo un llamado a los docentes, padres de familia y directores para que "nos den la oportunidad de terminar esta semana, a nosotros nos está llegando todo un material que completa ya las guías hasta sexto grado y hasta noveno grado, incluyendo la de telebásica, la compra de radios, estamos en el proceso".

Mientras tanto, la Coalición Nacional por la Defensa de la Educación Oficial de Panamá, manifestó que el 'apagón pedagógico virtual' fue todo un éxito, ya que las clases este 20 de agosto se mantuvieron asincrónicas, y no se impartieron ni recibieron clases de reforzamiento por televisión abierta, Microsoft Teams ni WhatsAap.

Luis Sánchez, coordinador de la Unión Nacional de Educadores de Panamá (Unep), manifestó que el apagón pedagógico virtual ha sido un rotundo éxito, pues "le estamos mandando una señal de advertencia a las autoridades de que las cosas no pueden seguir como hasta ahora".

El docente aclaró que hasta el momento y por vocación "se han estado dando las clases a distancia como propusieron las autoridades". Sin embargo, aclaró, que "no serán cómplices de este crimen en contra de la educación, ya que está aumentando la deserción escolar y la brecha digital que ahora es más evidente".

Para el docente que falte el 30% del estudiantado por conectarse, es alarmante. "Son estudiantes que no tienen la forma de conectarse y dar clases, estamos hablando de 500 mil estudiantes", afirmó.

Sánchez denunció incluso que debido al 'apagón pedagógico virtual' recibieron amenazas de un minúsculo grupo de directores de colegios, a pesar de que la medida de coacción es apoyada por la Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales de Panamá (ANDEOP). "Nosotros siempre hemos apoyado a las autoridades educativas, pero ellos no nos apoyan a los docentes ni a los estudiantes".

El dirigente magisterial se refirió a la amenaza como una falta de respeto. "Nadie puede disponer de las cosas personales de cada individuo, usted no puede obligar a nadie a estar conectado cuando el Estado no le está garantizando a usted ningún tipo de apoyo.

"Yo pago mi internet, pago mi teléfono, pago mi luz y me están obligando a estar conectado. Nosotros estamos trabajando, lo hemos hecho por vocación y empatía con nuestros estudiantes, como si el Estado nos paga los recursos al igual que sucede con los estudiantes, no nos han dado nada", detalló.

"Estamos esperando los cuadernillos, las guías y posiblementes, no lleguen en agosto y sea en septiembre", argumentó.

El representante de la Unep adelantó que no descartan una movilización nacional, pues hasta el momento la Coalisión no han obtenido una respuesta del Gobierno, así que estarán evaluando futuras acciones. "Hoy es una advertencia y una manera de solidarizarnos con los miles de estudiantes. Vamos a mantener comunicación, no queremos la movilización, pero no nos han llamado (Gobierno) para ver qué se puede mejorar".

Sánchez adelantó que a la lucha se sumarán grupos estudiantiles y organizaciones sociales populares.