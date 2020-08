Niegan fianza de excarcelación a empresario Tony Ng

El juez determinó que no se cumplió con los requisitos del bien que aseguraría la fianza, no obstante, determinó que hubo afectación de derechos

El Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Erick Javier González, negó el cambio de medida cautelar de detención provisional por una fianza de excarcelación por $400 mil, a Tony NG, imputado por la presunta comisión del delito de Blanqueo de Capitales.

Tras un acto de audiencia, celebrado este 25 de agosto del 2020, el Juez de Garantías, luego de escuchar los argumentos tanto de la Fiscal Gleecy Hernández, como del Defensor Abraham Adames, el juez fundamentó su decisión en que no se cumplieron con los requisitos para otorgar una fianza de excarcelación, ya que no se presentó una certificación de la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se detallara el costo, la ubicación, las condiciones y los arreglos que tenga el inmueble del custodio que aducía el imputado y tampoco compareció al acto de audiencia el fiador.

El ciudadano fue aprehendido por las autoridades policiales el pasado 11 de febrero en el sector de Costa del Este, cuando conducía un Lamborghini y fue detenido por una infracción de tránsito. Al hacerle una inspección ocular al auto, a la cual accedió el ciudadano de forma voluntaria, hallaron en el maletero $189 mil en efectivo que supuestamente no logró justificar.

Antes de concluir el acto de audiencia, la Defensa anunció recurso de apelación por la decisión decretada por el Juez de Garantías, siendo agendada para este viernes 27 de agosto, a las 10:30 a.m., en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

Audiencias de Afectación de Derechos

Por otro lado, se efectuó audiencia de este mismo caso la defensa de Ng alegó afectación de derechos de su cliente. En ese sentido, el Juez de Garantías Erick Javier González, determinó que se dio una afectación de derechos solicitó al

Ministerio Público, que en el término de cinco días gire los oficios pertinentes al Municipio Capitalino, para que se levanten las marginales que pesan sobre 14 vehículos como parte de sus bienes, entre los que se contaban personales y de la empresa. El Ministerio Público no logró demostrar que estos bienes fueron producto del blanqueo de capitales.

Una segunda solicitud que intentó hacer el defensor, el juez no logró comprender la petición, en varias ocasiones preguntó al abogado sobre la pretensión y éste al parecer buscaba hablar sobre ciertas evidencias, pero el Juez de Garantías determinó que no se ha dado tal, debido a que no se pueden adelantar a una fase determinada dentro de un proceso penal.

Y en la última solicitud presentada por el abogado, era por la afectación de la imagen del imputado en los medios de comunicación, sin embargo, el juez González, determinó que el Ministerio Público no ha afectado los derechos del imputado y que ha respetado su

presunción de inocencia. Sin embargo, exhortó al Ministerio Público que cuando emita información del hoy imputado lo haga con responsabilidad y objetividad.

Con información del Órgano Judicial.