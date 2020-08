Gobierno solicita cotizaciones para adecuar Centro de Convenciones Amador

La mesa conjunta del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) lanzaron una invitación a todas las empresas interesadas, para presentar cotizaciones para la habilitación provisional de la infraestructura del Centro de Convenciones de Amador para la atención de pacientes con covid-19.

El proyecto, que se anunció enjulio, utilizará dentro de las instalaciones del Centro de Convenciones un área total de 18,048.85 metros cuadrados de construcción cerrada aproximadamente y deberá estar listo máximo en 30 días.

El sitio contará con 784 camas que estarán ubicadas en las tres salas de exhibiciones que cuenta el Centro de Convenciones. Y estas se sumará a las 160 del Centro de Convenciones Figali, que fue habilitado para recibir pacientes con covid-19.

Panamá contabiliza 63,595 pacientes recuperados y 89,082 casos acumulados de covid-19. Las defunciones alcanzadas en Panamá son 1,932.

El Minsa y la CSS han realizado las coordinaciones necesarias con la Contraloría General de la República, para que se fiscalice el proceso de compra a través del control previo que ejerce a fin de que se garanticen adquisiciones bajo un precio justo y razonable.

El lugar de recepción de cotizaciones será la mesa de compras Conjuntas CSS- Minsa ubicada en el segundo piso del Edificio 519 Departamento de Compras de la Caja de Seguro Social ubicado en Clayton (Oficinas Administrativas). Las cotizaciones se recibirán el 4 de septiembre.

Las empresas interesadas en hacer una visita en el Centro de Convenciones de Amador lo podrán hacer el día 31 de agosto, a las 10:00 a.m. Deberán coordinar con la Dirección de Infraestructura del Minsa y la ATP la presencia de personal técnico para acompañar a los interesados.

La mensa conjunta del Minsa y la CSS estimamos pertinente aclarar que esta invitación a “cotizar”, no es un procedimiento de selección de contratista o acto público propiamente tal. Por último, es necesario tomar en consideración que, contra el procedimiento llevado a cabo por la mesa conjunta CSS -Minsa, no caben acciones de reclamo, puesto que no se trata de un acto público de selección de contratista, sino de una solicitud, llamado o invitación a presentar cotizaciones.

Para seleccionar la cotización que satisfaga las necesidades del Estado, la Mesa tomará en consideración los precios cotizados, el plazo de entrega de la obra de habilitación.

El Gobierno de Panamá anunció, este martes, el Plan actualizado de Re-Aperturas nacional y provincial que incluye el levantamiento de algunas restricciones con miras a trazar la hoja de ruta hacia la nueva normalidad. Estas medidas entrarán en vigencia a partir del lunes 7 de septiembre, siempre y cuando se cumplan con cuatro factores que han sido establecidos.

Será indispensable para el levantamiento de las restricciones de movilidad y las reaperturas de las actividades económicas, mantener el índice de reproducción efectiva de 1 o por debajo del 1%, el índice de letalidad por debajo del 3%, disponibilidad de camas en sala un 20% y la disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidados Respiratorios y en la Unidades de Cuidados Intensivos en un 15%.