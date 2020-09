Juez multa con $200 a Rolando López, exsecretario del Consejo de Seguridad

Se trata de una audiencia de admisibilidad de querella que él solicitó, pero no se presentó, la diputada Zulay Rodríguez lo acusó por calumnia e injuria

La Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, sancionó con una multa de B/.200.00, a Rolando López, exsecretario del Consejo de Seguridad, por no presentarse a una audiencia de Admisibilidad de Querella que él había solicitado, por el supuesto delito de Calumnia e Injuria, en perjuicio de la diputada de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez.

La audiencia que se efectuó este miércoles 23 de septiembre duró escasos 8 minutos, se trata de una investigación sumamente incipiente por calumnia e injuria.

López solicitó la audiencia en febrero, pero al momento en que se fijó la audiencia no se presentó ni envió a ningún representante legal. El hecho se remonta al supuesto acoso en contra de la diputada durante la administración de Juan Carlos Varela, mientras López ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Seguridad, se presentaron como pruebas las filtraciones del celular del exmandatario divulgadas en los Varelaleaks.com en donde se lee que "le van armar procesos y otros acosos sostenidos en el tiempo", indicó la abogada de la diputada, María Del Pilar Pitty.

"La denuncia se interpuso el 16 de diciembre de 2019, pero lo interesante es que él pidió la audiencia, no se presentó y es su propio abogado, no es nada la multa, pero es un antecedente porque no se presentó al compromiso", dijo Pitty. Lo que sigue es que la Fiscalía debe continuar con las investigaciones y más adelante agendar una nueva audiencia.

Luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes y con el apoyo de la Primera Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, fundamentó su decisión al considerar que la notificación se dio en debida forma a través de correo electrónico, por lo cual es válida, de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 153 del Código Procesal Penal. En consecuencia, la Juez de Garantías dio por no presentada la querella.

En este acto de audiencia participó en representación del Ministerio Público, el Fiscal de Atención Primaria, Licenciado Erick Batista, y la querella estuvo a cargo de Pitty.