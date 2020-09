Idaan sufre recorte de $568 millones al presupuesto solicitado para la vigencia fiscal de 2021

Como "insuficientes" calificó el Director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Guillermo Torres Díaz, al presupuesto destinado a la entidad por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la vigencia fiscal de 20021.

Torres acudió esta tarde a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea a sustentar la asignación económica para funcionamiento e inversiones, que tendrá la institución para el próximo año y pidió a los comisionados reconsiderar este presupuesto.

La entidad había solicitado un presupuesto de 860.7 millones de dólares, sin embargo, el MEF solo le recomendó 292.6 millones, lo que representa una diferencia de 568 millones menos en relación a los solicitado.

El funcionario esbozó una serie de recortes a los proyectos incluidos en sus programas de inversión, que asegura afectará los planes de la entidad para dotar prontamente de agua potable a muchos sectores de la población que requiere este servicio.

"En muchos proyectos de construcción de plantas potabilizadoras en diversos puntos del país, el presupuesto asignado por el MEF no cubre las cuentas presentadas por las empresas a cargo de esta obras", dijo.

Torres también se refirió a su planes de convertir en gran cliente el consumo de energía eléctrica en la Planta Potabilizadora de Chilibre, cuyo proceso dijo tiene dos meses en espera de firma en una entidad estatal.

En total, la entidad paga una tarifa de energía eléctrica de $46 millones anuales, de los cuales destina cerca $1.7 millones mensualmente para cubrir el consumo eléctrico en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, lo que representa un 45% del total del costo en energía institucional.

Como gran cliente, dijo Torres, el Idaan espera reducir gastos anuales por un monto de 6 a 7 millones de dólares anuales.

"Ojala ese ahorro se concrete y se le dé al Idaan para operación y mantenimiento y todavía no tenemos esa firma. A consecuencia de eso la Autoridad del Canal de Panamá ha parado la reparación de las bombas y los motores que tienen en sus hangares porque hasta que no se nos firme ese convenio, ellos no van a empezar la reparación de esos equipos", precisó.